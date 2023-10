Edward Iordănescu: După toate calculele, avem nevoie 4 sau 6 puncte pentru a ne califica

"Suntem total la mâna noastră, depindem doar de noi, nu depindem de jocul rezultatelor. Cu siguranţă ar fi fost mult mai uşor pentru noi dacă am fi câştigat cu Belarus şi poate am fi putut obţine o calificare mai repede decât ne gândeam la începutul campaniei. Nu s-a întâmplat, dar am rămas în continuare cu şanse importante. Suntem neînvinşi în grupă, mai sunt 3 partide şi după toate calculele pe care le-am făcut e posibil să avem nevoie fie de 4 puncte, fie de 6 pentru a ne califica, asta în funcţie de jocul rezultatelor. Primele 3 puncte trebuie să le aducem mâine seară cu Andorra, iar apoi să mai obţinem 1 sau 3 puncte ca să mergem la Campionatul European", a spus el.



"Nu-mi e frică de Andorra, nu mi-a fost frică de nimeni, indiferent de adversar. Avem respect pentru toţi adversarii, iar Andorra a făcut în meciurile precedente multe lucruri bune, a blocat Kosovo în deplasare, aşa că suntem în gardă. Dar nu avem decât varianta victoriei. Trebuie să consolidăm lucrurile bune făcute în meciul cu Belarus, doar că trebuie să gestionăm mai bine lucrurile atunci când ajungem la finalizare", a adăugat selecţionerul.



Acesta speră ca echipa naţională să îi facă fericiţi pe copiii care vor fi duminică seara în tribunele Arenei Naţionale.



"Nu poate să fie decât o bucurie faptul că cei mici vor fi mâine alături de echipa naţională. Eu le mulţumesc copiilor, pentru că ştiu că ei se bucură pentru echipa naţională pe care o au mereu în sufletele lor. De asemenea, le mulţumesc părinţilor care îi lasă pe copii la o oră aşa târzie pe stadion, dar şi profesorilor care îi vor însoţi mâine. De aceea noi toţi promitem că vom da tot ce avem mai bun, pentru că vrem să îi trimitem fericiţi acasă pe copii", a menţionat tehnicianul.



Edward Iordănescu a precizat că este de acord cu criticile obiective din ultima perioadă, însă nu şi cu lucrurile neadevărate.



"Suntem într-o campanie în care suntem neînvinşi, avem cea mai bună defensivă, avem şanse la calificare şi suntem la mâna noastră, iar încrederea mea este la fel. Supărare este, la fel şi frustrare, sunt în continuare lucruri de pus la punct, dar încrederea e la cote maxime. Am convingerea că echipa naţională poate să meargă la un nivel mai sus de cel actual. Eu înţeleg critica, mi-am însuşit-o, înţeleg analiza, pentru că sunt şi multe lucruri obiective, dar nu înţeleg neadevărul. Şi nu înţeleg de ce în anumite cazuri nu sunt tratat cu minimum respect. Dar nu contează cât de greu îmi e mie, contează să fim noi puternici, responsabili şi uniţi şi să ne calificăm la EURO", a spus Iordănescu.



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Andorra, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa I a preliminariilor EURO 2024.



Având în vedere sancţiunea primită de FRF din partea UEFA, partida se va juca fără spectatori, accesul în tribune fiind permis doar copiilor sub 14 ani.



Joi, România a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, pe Stadionul ''Szusza Ferenc'' din Budapesta. România se menţine pe locul secund al Grupei I, cu 13 puncte, după Elveţia, 14 puncte, dar urmată de Israel, 11 puncte, Kosovo, 7 puncte, Belarus, 5 puncte, şi Andorra, 2 puncte.