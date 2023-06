Edward Iordănescu: Trebuie să intrăm decişi cu Kosovo, să ţintim cele 3 puncte

"Am venit cu multă încredere aici, cu mult entuziasm şi energie. Suntem conştienţi că vom avea încă un test dificil împotriva unui adversar care este candidat la calificare. Nu sunt de acord că un anumit rezultat mâine poate scoate o echipă sau alta din luptă, pentru că e doar la început campania. De asemenea, suntem conştienţi că în ciuda începutului bun din aceste preliminarii nu avem nicio garanţie a unui nou rezultat pozitiv. Pentru asta trebuie să arătăm foarte bine, să fim bine organizaţi, să muncim şi chiar să suferim dacă e cazul pentru a atrage de partea noastră rezultatul pozitiv. Adversarul este unul valoros şi foarte bine motivat, cu multă calitate individuală, cu jucători din campionatele de top ale Europei. Iar asta ne pune în gardă. Eu am încredere mare în echipa naţională. Dacă după două victorii în debutul campaniei reuşim să o producem şi pe a treia cu siguranţă ea ne poate da multă încredere. Trebuie să pregătim jocul cu gândul de a câştiga. Asta înseamnă să ai un psihic puternic. Trebuie să intrăm decişi, trebuie să ţintim cele trei puncte, însă trebuie să fim echilibraţi şi maturi în fiecare moment al jocului. La un astfel de nivel orice greşeală poate să fie capitală. Aşadar trebuie să eliminăm greşelile cât de mult se poate. Dacă la finalul acţiunii vom fi în continuare pe un loc calificabil pot să spun că mă voi considera mulţumit", a spus antrenorul.



"Să nu cădem în capcana de a analiza adversarul după rezultatul cu Andorra (scor 1-1). Eu vă garantez că mâine va fi un meci nu doar echilibrat, ci unul foarte disputat de ambele părţi. Kosovo e o echipă care acceptă şi lupta, caută angajamentul. Terenul nu este neapărat un atu pentru noi, dar dacă vrem la European trebuie să depăşim orice obstacol, să răspundem cu forţă la forţă şi cu luptă la luptă, să facem un joc tactic bun. Consider că orice punct pe care îl aducem în clasament după această acţiune este un pas în plus către îndeplinirea obiectivului. Salut revenirea lui Ianis Hagi după o accidentare de lungă durată. Din păcate, ne lipsesc alţi jucători cu probleme medicale, dar trebuie să adunăm puncte. E un moment în care nu mai e timp pentru alibiuri, ci doar pentru fapte. Ianis a venit bine la lot, cu o dorinţă suplimentară, pentru că i-a lipsit echipa naţională. În concluzie, el e mult mai bine decât era în martie, iar în septembrie va fi şi mai bine decât e acum. El are susţinerea noastră totală şi dacă este aici înseamnă că poate ajuta echipa naţională", a adăugat el.



Iordănescu a mai spus că nu a stabilit deocamdată pe care dintre portarii Ştefan Târnovanu, Marian Aioani şi Horaţiu Moldovan îl va folosi în partida de mâine: "Şi dacă m-aş fi decis, cu siguranţă nu aş fi spus azi numele portarului titular. Eu am încredere în toţi trei, sunt portari valoroşi. Există această situaţie cu lipsa experienţei la ei, însă indiferent de alegerea pe care o vom face am încredere că acela va face un joc bun".



Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, vineri, de la ora 21:45, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Prishtina, selecţionata Kosovo, într-o partidă contând pentru Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. Într-un al doilea meci din aceeaşi grupă, prima reprezentativă va juca împotriva Elveţiei, la 19 iunie (ora 21:45, Swissporarena din Lucerna).