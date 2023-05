Emma Răducanu va suferi trei intervenții chirurgicale și va lipsi din circuit câteva luni

Jucătoarea de tenis britanică Emma Răducanu a confirmat miercuri că a suferit intervenții chirurgicale la ambele încheieturi ale mâinilor și mai are de făcut una la gleznă, motiv pentru care va fi în imposibilitatea de a concura la Roland Garros și Wimbledon.

Accidentările jucătoarei britanice în vârstă de 20 de ani au fost o problemă persistentă de la extraordinara sa victorie de la US Open în 2021, ceea ce a determinat-o să se retragă de la evenimente precum Madrid Open și a făcut-o să iasă din Top 100 mondial.

Răducanu a postat pe rețelele de socializare, anunțând că va suferi intervenții chirurgicale minore la încheieturile mâinilor sale și exprimându-și dezamăgirea că va trebui să stea departe de terenurile de tenis în următoarele luni. În timp ce calendarul exact al revenirii sale pe teren rămâne neclar, Răducanu a confirmat că nu va participa nici la Openul Franței, nici la Wimbledon, ambele competiții având loc în această vară.

"Se poate spune că ultimele 10 luni au fost dificile, deoarece m-am confruntat cu o accidentare recurentă la un os al ambelor mâini. Am încercat cât am putut de mult să gestionez durerea și să joc cu ea în cea mai mare parte a acestui an și la sfârșitul anului trecut, reducând drastic sarcina de antrenament, lipsind săptămâni întregi de la antrenament, precum și scurtând sezonul trecut pentru a încerca să salvez situația, dar din păcate nu este suficient."

"Voi face o procedură minoră la ambele mâini pentru a rezolva problemele. Sunt dezamăgită să împărtășesc faptul că voi fi în afara circuitului pentru următoarele câteva luni, timp în care voi avea și o altă procedură minoră la gleznă."

"Mă doare că voi rata evenimentele din vară și am încercat să minimalizez problemele, așa că le mulțumesc tuturor fanilor mei care au continuat să mă susțină atunci când nu cunoșteau faptele. Aștept cu nerăbdare să vă revăd pe toți."

(sursa: Mediafax)