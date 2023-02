3 jocuri noi de încercat pentru iubitorii de păcănele

Dragon’s Fire Megaways (Red Tiger)

Dacă ești fan de păcănele și îți plac și dragonii, Dragon’s Fire Megaways este jocul pentru tine. Jocul are o grafică excelentă și modernă, o atmosferă aparte și bogății inimaginabile - și asta e doar începutul. Jocul are format inovator Megaways, cu 6 role și până la 7 rânduri de simboluri de dimensiuni diferite, volatilitate mare, și până la 117649 combinații câștigătoare posibile.

În plus, Dragon’s Fire Megaways mai are și trei jackpoturi progresive: Mini Drop, plătit la intervaluri regulate, Daily Drop, plătit odată pe zi, și Super Drop, cel mai mare dintre cele trei. În plus, jocul vine cu funcții speciale precum runde bonus și multiplicatori pentru câștigurile repetate.

Dacă ai chef de un pic de distracție cu dragoni, poți încerca jocul pe pagina https://mrbit.ro/ro.

Superstars (NetEnt)

NetEnt a fost înființată în 1996 și de atunci a lansat o serie de jocuri de mare succes. Acum, a adunat toate personajele preferate de jucători într-un singur joc aniversar: Gonzo, monstrul din Space Wars, Lady Pig și stelele din Starburst.

Jocul are un format 5x5 și volatilitate mare. Partea cea mai interesantă a jocului este colecția de funcții speciale, unul pentru fiecare personaj, plus un joc final special în care poți câștiga până la 1000 de ori miza pe rotire.

Road Rage (Nolimit City)

La final, avem un joc pentru iubitorii aventurilor pe patru roți: Road Rage, lansat recent de Nolimit City. Jocul are un format clasic, de 5x3, iar protagoniștii lui sunt cei mai supărați șoferi pe care îi poâi întâlni pe șosele: aristocratul, supărata, șoferul care și-a vărsat cafeaua, un hopnyk în „uniformă” și bunica care a consumat ceva verde. Toți sunt furioși de parcă ar conduce la ora de vârf pe centura Bucureștiului.

Jocul este umplut de speciale legate de experiența conducerii în stare furioasă și iute, cu simboluri speciale inspirate din alți participanți la trafic, semafoare de înjurat și semne de circulație de ignorat.

Jocul are peste 200 de combinații câștigătoare, volatilitate mare și poate plăti până la 36000 de ori miza.