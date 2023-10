Aceștia sunt cei mai urmăriți 10 fotbaliști pe Instagram

Instagram este o componentă importantă a Social Media, care dă măsura popularității fiecărui sportiv. Iată care sunt primii 10 fotbaliști cu cele mai mari comunități de admiratori:

James Rodriguez – 51,8 milioane de urmăritori

Mijlocașul ofensiv columbian James Rodriguez (32 de ani) s-a „retras” la Sao Paolo, în Brazilia, după o carieră de succes în Europa. Sud-americanul a câștigat două trofee ale Ligii Campionilor în tricoul lui Real Madrid, dar cel mai mare număr de urmăritori noi a fost înregistrat în perioada în care juca în Anglia, pentru Everton. În prezent, are 51,8 milioane de urmăritori pe Instagram, cu 900.000 mai mulți decât în iunie, când nu avea echipă.

Paul Pogba – 60,4 milioane

Mijlocașul centra francez Paul Pogba (30 de ani) a doborât recordul la sume de transfer în anului 2016, când Manchester United a plătit 105 de milioane de euro lui Juventus în schimbul său. Pogba a devenit campion mondial în 2018 și este de patru ori campion al Italiei cu „Bătrâna Doamnă”. Are și un trofeu Europa League, cu Manchester United, echipă de care s-a despărțit pentru că nu se simțea confortabil în vestiar cu Cristiano Ronaldo.



Sergio Ramos – 60,8 milioane

Iubit de unii, contestat de alții, Sergio Ramos (37 de ani) rămâne un fundaș central de referință din istoria fotbalului spaniol. Fostul căpitan al lui Real Madrid a evoluat în ultimul sezon la PSG, alături de rivalul Lionel Messi. Ramos a jucat mulți ani la cel mai înalt nivel, cucerind o cupă mondială și patru trofee ale Ligii Campionilor. Este de la sine înțeles că are mulți urmăritori pe Instagram (60,8 milioane în prezent).

Mohamed Salah - 62,1 milioane

„Mo Salah” (31 de ani) este probabil cel mai iubit jucător al unuia dintre cele mai populare cluburi din Anglia, Liverpool. Egipteanul poate intra pe o nouă „piață” în ceea ce privește fanii dacă merge în Arabia Saudită, așa cum intenționează. El a anunțat conducerea „cormoranilor” că dorește să plece. Salah a fost desemnat de două ori fotbalistul african al anului și de două ori cel mai bun fotbalist din Premier League.

Zlatan Ibrahimovic – 62,8 milioane

Zlatan (41 de ani) s-a retras în acest an, dar asta nu înseamnă că popularitatea sa va avea de suferit. Suedezul este prezent în presă prin diverse polemici în care dă replici arogante în stilul caracteristic. Ibrahimovic a fost desemnat de 15 ori fotbalistul anului: de 12 ori în țara natală și de 3 ori în Italia. A fost de trei ori cel mai bun marcator din Ligue 1 și de două ori golgheterul Serie A.

Marcelo – 65,2 milioane

Marcelo Vieira (35 de ani) a devenit foarte cunoscut în perioada în care juca la Real Madrid, echipă cu care a câștigat cinci trofee ale Ligii Campionilor și șase campionate ale Spaniei. După ce a părăsit Madridul, a jucat câteva luni pentru Olympiakos, în Grecia, apoi s-a întors în țara natală, la echipa care l-a lansat (Fluminense). Urmăritorii săi sunt trecuți, în general, de 35 de ani, pentru că noul val de microbiști l-a prins foarte puțin jucând la nivel înalt.

Kylian Mbappe – 108 milioane

Spre deosebire de Marcelo, Mbappe (24 de ani) are foarte mulți urmăritori din rândul tinerilor. Campion mondial la 19 ani, atacantul francez a devenit cel mai scump transfer din istorie în 2018, când PSG le-a plătit 180 de milioane de euro celor de la Monaco pentru a-l aduce. Kylian Mbappe este și o vedetă mediatică, având șarmul necesar pentru a ține primele pagini ale ziarelor. Atunci când nu este pe teren, jucând meciuri pentru care se găsesc ponturi pe PonturiAzi.ro, el își ține la curent fanii cu vacanțele în care merge și cu alte elemente din viața extra-sportivă.

Neymar jr. – 213 milioane

În momentul în care s-a transferat în Arabia Saudită, la Al Hilal, Neymar jr (31 de ani) avea 212 milioane de urmăritori pe „Insta”, iar arabii i-au prevăzut o clauză în contract conform căreia va primi 500.000 de euro pentru fiecare postare prin care le promovează țara. Acum, după nici o lună, brazilianul are cu un milion de fani în plus. El nu se laudă cu performanțe fotbalistice extraordinare, cucerind doar o dată Liga Campionilor cu FC Barcelona, dar este un star monden.

Lionel Messi – 485 de milioane

Transferul în Statele Unite ale Americii a reprezentat un pas înainte pentru Messi (36 de ani), întrucât Instagramul este o rețea de socializarea foarte populară peste ocean. Fotbalistul Messi chiar nu mai are nevoie de nicio prezentare, încununând o carieră de succes cu titlul mondial cucerit în 2022, în Qatar. A avut o contribuție decisivă la performanța realizată de Argentina.

Cristiano Ronaldo – 603 milioane

Messi sau Ronaldo? Din punct de vedere sportiv, este greu de făcut o diferență, cei doi fiind fotbaliști excepționali. Este ușor, însă, să facem o comparație acolo unde există cifre certe, iar duelul pe Instagram este „măsurabil”. În acest moment, Cristiano Ronaldo (38 de ani) are cu 118 milioane de urmăritori în plus. Pe contul său, portughezul postează fotografii de pe teren și cu familia, precum și mesaje publicitare care îi aduc zeci de milioane de euro pe an.