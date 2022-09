Anunț neașteptat al Simonei Halep. A suferit o intervenție chirurgicală

"După cum câțiva știu deja, am avut probleme de ceva timp cu nasul și situația s-a înrăutățit pe timpul verii, în special la Washington. Această problemă m-a făcut să nu pot respira la un nivel optim și pe timpul nopții probleme se agravau, iar nasul mi se bloca.

Singura modalitate de a rezolva această problemă a fost operația. Doctorul Daniel Popescu a făcut intervenția și a folosit această oportunitate de a face și o operație estetică. Mulțumesc! De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doctorului Uleia Alex.

Totul a decurs bine. O să am nevoie de câteva săptămâni de odihnă până voi putea relua activitățile fizice. Ne vedem curând pe terenul de tenis", a scris Simona Halep pe Twitter.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e