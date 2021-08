Anunțul canoistului Victor Mihalachi după JO de la Tokyo

Canoistul Victor Mihalachi, deținător a patru medalii de aur la Mondiale şi patru medalii de aur la Europene în probele de 500 şi 1.000 m, și-a anunţat retragere după Campionatele Mondiale de la Copenhaga, care se vor desfășura în perioada 16 - 19 septembrie.

''Eu mă retrag după Campionatul Mondial din septembrie. M-am mai retras o dată, dar acum sunt hotărât. Iniţial mi-am propus să mă retrag în 2020, dar am mai stat un an pentru Jocurile Olimpice. Mi-am luat inima în dinţi şi am mai încercat să lupt încă o dată. Dar în momentul ăsta simt că este suficient şi vreau să mă dezvolt personal, dar nu în sport.

Să fiu sincer, sunt împăcat cu mine. Poate acum câţiva ani aş fi regretat. Am luptat şi pentru acest loc cinci. Eu mă bucur de procesul de antrenament, de emoţiile pozitive şi constructive, îmi place să concurez, să fac sport. Asta a fost cea mai mare motivaţie, să particip la cele mai mari competiţii şi să mă întrec cu cei mai bun'', a spus acesta.

Victor Mihalachi are 32 de ani și este din Republica Moldova.