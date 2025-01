Îl vor cu orice preț! Arabia Saudită îi pregăteşte un contract de un miliard de euro brazilianului Vinicius

Potrivit sursei citate, regatul din Orientul Mijociu, care a atras în ultimii doi ani numeroase vedete ale fotbalului mondial, în frunte cu portughezul Cristiano Ronaldo, îi pregăteşte un contract pe cinci ani lui Vinicius, cu un salariu exorbitant în valoare totală de un miliard de euro (200 de milioane pe sezon), cu care speră să-l convingă pe brazilian să vină să evolueze în Liga profesionistă saudită.



Arabii sunt dispuşi totodată să plătească alte 300 de milioane de euro clubului Real Madrid pentru a renunţa la Vinicius, adaugă sursa citată.



Actualul record în lumea fotbalului profesionist a fost stabilit în 2017 de clubul francez Paris Saint-Germain, care a achitat suma de 222 de milioane de euro pentru a-l transfera pe brazilianul Neymar de la FC Barcelona.



Deocamdată nu este cunoscut numele clubului saudit interesat de serviciile lui Vinicius Junior, însă "o opţiune solidă" este Al-Hilal din Riad, care s-a despărţit luni de brazilianul Neymar, golgheterul all-time al Selecao.



În vara trecută, o altă echipă saudită, Al-Ahli din Jeddah, şi-a manifestat interesul pentru recrutarea lui Vinicius, însă clubul Real Madrid nu s-a arătat dispus să negocieze, chiar dacă jucătorul "nu a refuzat să asculte detaliile ofertei", conform AS.



Atacantul brazilian are o clauză de reziliere în valoare de un miliard de euro în contractul său cu Real Madrid, scadent în 2027, iar salariul său la campioana en titre a Europei este de aproximativ 20 de milioane de euro net pe sezon.



Oficialii lui Real Madrid nu sunt dispuşi la negocieri pentru Vinicius, cu excepţia cazului în care jucătorul va solicita acest lucru, situaţie în care aceştia "se vor aşeza la masă pentru a obţine cel mai bun acord posibil", mai scrie ziarul madrilen



"Totul este pregătit pentru vara viitoare, când Arabia Saudită speră să dea marea lovitură pe piaţa transferurilor", conchide AS.

