Care sunt șansele să trăiești din câștigurile la sloturi

Mulți s-au gândit de-a lungul anilor la metode ilegale de a face bani rapid, dar în toate cazurile (cu excepții infime) au fost prinși, iar visul s-a încheiat după gratii.

Alții s-au gândit că jocurile de noroc le pot aduce bani mulți. Unii au fost norocoși, au dat lovitura și au câștigat jackpoturi cu sume uriașe, iar alții și-au transformat pasiunea pentru gambling într-o profesie adevărată și au ajuns jucători profesioniști. Și o a treia categorie de jucători nu au reușit niciodată să câștige sume fabuloase care să îi ajute să trăiască fără să mai muncească vreodată. În această din urmă categorie se încadrează cei mai mulți pasionați de jocuri de noroc.

Fără îndoială că pe lista scurtă de jocuri de cazinou care le permit jucătorilor profesioniști să își câștige existența se află pokerul. Dar, întrebarea pe care mulți iubitori de gambling și-o pun este aceasta: se poate trăi din câștigurile la păcănele? Vei afla din acest articol dacă poți transforma pasiunea pentru sloturi într-o sursă constantă de venit.

Ce poți juca pentru a te întreține

După cum ai citit deja mai sus, pokerul este printre puținele jocuri de cazinou care se joacă și în turnee și în campionate mondiale cu jucători profesioniști. Dacă îți vei dedica mult timp pokerului, vei juca serios, te vei antrena întocmai ca pentru orice alt sport sau job, ai șanse să ajungi jucător profesionist de poker și să câștigi suficient de mult încât să trăiești doar din așa ceva.

Dacă ești jucător amator de poker, șansele de a trăi exclusiv din acest joc de cazinou sunt mult mai reduse, dar nu înseamnă că nu poți reuși. Oricum, nu există nicio rețetă care să îți garanteze reușita, dar nici dovezi științifice care să îți arate că nu poți trăi din poker ca jucător neprofesionist.

De exemplu, Bob Dancer, jucător de video poker și scriitor american (autorul cărților “Million Dollar Video Poker” și “Video Poker for the Intelligent Beginner”) susține că el a putut să își câștige existența exclusiv din video poker, ani la rând, în urmă cu mai mulți ani. Poate este adevărat, dar între timp lucrurile s-au mai schimbat, odată cu apariția în număr mare a cazinourilor. Acum este mai greu să găsești aparate de video poker cu plată completă, iar cazinourile plătesc tarife mai mici pentru jocul de video poker.

Este posibil ca Bob Dancer să fi câștigat mult mai mulți bani scriind cărți decât jucând video poker.

Alți autori de cărți despre rețete de succes în jocuri de noroc pretind că fac bani jucând zaruri, folosind controlul zarurilor.

Jocuri precum sloturile cu bani reali, ruleta, baccarat și alte jocuri de masă nu au povești despre jucătorii care le joacă pentru a-și duce traiul din câștigurile din acele jocuri. Lipsa poveștilor înseamnă că aceste jocuri sunt imposibil de învins?

Confruntă adevărul

După cum ai observat deja, pe lista scurtă de mai sus nu se află și sloturile. Așadar, se poate sau nu să trăiești din câștigurile la sloturi? Răspunsul îl vei afla singur imediat.

Să presupunem că ești o persoană singură, fără soț/soție și copii, nu ai rate la bancă, nu trebuie să plătești chirie și locuiești la oraș. Costurile pentru un trai decent (mâncare, facturi, haine, transport, puțină distracție plus cheltuieli neprevăzute) ar însemna un minim de 3.000 - 4.000 lei/lună. Într-un an rezultă că o persoană are nevoie de 36.000 - 48.000 lei.

Dacă luăm în calcul că ai soț/soție, un copil și rate la bancă în medie de 1.000 - 1.500 lei/lună, atunci cheltuielile necesare pentru toată familia se ridică la cel puțin 9.000 - 10.000 lei/lună, de unde rezultă un total de 108.000 - 120.000 lei/an.

Nu există statistici referitoare la câștigurile de la sloturi, nu se știe care este media lunară sau anuală a câștigurilor și nici nu sunt mulți jucători norocoși care au dat lovitura la păcănele. Ai auzit vreodată de cineva care a câștigat în România în fiecare lună 4.000 lei, timp de mai mulți ani la rând, din sloturi?

De jucători care au prins un jackpot de milioane de dolari în Las Vegas sigur ai aflat, dar numărul lor este atât de mic încât seamănă cu o picătură într-un ocean.

Așadar, care crezi că este răspunsul la întrebarea “Poți trăi din câștigurile din sloturi?” Te-ai prins deja că jocul de sloturi pentru a trăi este aproape imposibil. Trebuie să fii deja bogat și să ai destui bani pe care să-ți poți permite să-i pierzi pe termen lung. Este mult mai probabil să pierzi 1.000 lei pe săptămână decât să-i câștigi jucând sloturi.

Aparatele de sloturi sunt concepute pentru a garanta un profit pe termen lung pentru cazinou. Fiecare aparat este programat să plătească un anumit procent din fiecare leu pariat și să păstreze restul pentru cazinou. Acesta se numește avantajul casei.

Concluzie

Sloturile sunt capul de afiș al listei cu jocuri din toate cazinourile. Păcănelele aduc cel mai mare profit proprietarilor de afaceri de jocuri de noroc.

Ele sunt vedetele cazinourilor nu doar pentru că sunt avantajoase pentru afacere ci și pentru că sunt variate, au o coloană sonoră dinamică și țin jucătorii în priză.

Aceste aparate sunt o modalitate distractivă de a petrece timpul liber și de a te gândi că poate o dată în viață te lovește norocul și câștigi jackpotul cel mare. Din păcate, sloturile nu sunt o opțiune excelentă pentru un câștig permanent din care să trăiești.