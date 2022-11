Start Cupa Mondială FIFA 2022: Imagini spectaculoase de la ceremonia de deschidere

Freeman a transmis un mesaj de unitate, spunând: „Ceea ce ne unește aici, în acest moment, este mult mai important decât ceea ce ne desparte. Cum putem face ca asta să dureze, dincolo de astăzi?”

Sute de dansatori și o versiune gigantică a mascotei oficiale La’eeb care plutea în jurul stadionului au creat o atmosferă magică.

La’eeb înseamnă „jucător super calificat” în arabă și datează din benzile desenate de la sfârșitul anilor 1940.

Câștigătorul Cupei Mondiale din 1998, din Franța, Marcel Desailly, le-a arătat fanilor prezenți pe stadion trofeul impresionant, înainte ca focurile de artificii să lumineze cerul.

Gazdele joacă primul lor meci la Cupa Mondială în meciul de deschidere al turneului împotriva Ecuadorului.

Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani a vorbit la ceremonia de deschidere și a salutat fanii din întreaga lume.

„Ce frumos este ca oamenii să lase deoparte ceea ce îi desparte pentru a-și celebra diversitatea”, a spus el.

„Fie ca acest turneu să fie plin de inspirație, bunătate și speranță. Bun venit tuturor în Doha.”

