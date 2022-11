Cristiano Ronaldo, atac devastator la Manchester United: "Manchester United m-a trădat. Nu îl respect pe Ten Hag pentru că nici el nu mă respectă pe mine."

"Manchester United m-a trădat. Am fost scos oaia neagră. Nu îl respect pe Ten Hag pentru că nici el nu mă respectă pe mine. Clubul a încercat să mă forţeze să plec. Nu doar managerul, dar şi alte persoane de la club. Mă simt trădat. Am simţit că unii nu m-au vrut aici. Nu doar sezonul ăsta, ci şi anul trecut de asemenea. (…)Cum un club precum Manchester United, după ce l-a avut pe Sir Alex Ferguson, îl aducă pe Ralf Rangnick? Nu numai eu am fost surprins, ci toată lumea. Nimeni nu a înțeles. Acest om nu e nici măcar antrenor, deci cum să fie șeful lui Manchester United? Nu auzisem niciodată de el. (…)Progresul a fost zero! De când a plecat Sir Alex Ferguson, nu am văzut nicio evoluție. Nimic nu s-a schimbat. Nici condițiile de antrenament, nici piscina, nici sala de forță, nici bucătăria, nici bucătarii, nici tehnologia.", a declarat Cristiano Ronaldo.

Clubul a transmis o reactive la interviul lui Ronaldo, pe pagina oficială:

„Manchester United ia act cu privire la interviul acordat de Cristiano Ronaldo. Clubul va lua în considerare să ofere un răspuns după ce toate acestea vor fi analizate. Ne concentrăm pe pregătirea pentru a doua jumătate a sezonului și pe dezvoltarea relației dintre jucători, manager, staff și fani", a transmis clubul pe site-ul oficial.

