Cupa Mondială 2022. Ce va face Budweiser cu toată berea rămasă după ce Qatar a interzis consumul de alcool ?

Budweiser este sponsorul oficial al competiției și a încheiat anterior un contract de 75 de milioane de euro pentru Cupa Mondială din Qatar. Au fost deja amplasate puncte de vânzare în Doha, însă decizia autorităților a dat peste cap planurile producătorului american, scrie marca.com.

Consumul de alcool este permis doar în zonele special amenajate pentru suporterii echipelor de fotbal. O halbă de bere se vinde pentru suma exorbitantă de 15 euro și fiecare spectator poate achiziționa maximum patru halbe.

„Ei bine, acest lucru este ciudat”, a scris compania pe Twitter.

Ce se va întâmpla cu berea rămasă?

Budweiser se află în situația de a rămâne cu depozitele pline cu bere și nu știe cum să scape de ele, așa că a luat o decizie inedită. Țara a cărei națională de fotbal va deveni campioană mondială, va primi berea.

„O nouă zi. O nouă veste. Țara câștigătoare primește berea. Cine va fi?” a postat compania pe Twitter.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1