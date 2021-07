David Popovici, după finala la JO de la Tokyo: Nu mi-a ieșit, dar nu-i nimic. Învăț!

Hepta David Popovici - Tokyo 2020 David Popovici - Tokyo 2020

Înotătorul român David Popovici, cel care s-a clasat pe locul 7 în finala de 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo, spune că nu regretă nimic din ce s-a întâmplat și nu este supărat. Acesta a terminat proba în 48,07 secunde.

„Nu mi-a ieșit, dar nu-i nimic, învăț! Încă am de reflectat la ceea ce am învățat și încă mai am, pentru că nu am terminat. E frumos, sunt la Olimpiadă, să ne bucurăm de ea”, a spus, la TVR, sportivul de 16 ani.

În viitor are în plan să participe și la alte probe.

„O să încerc de toate, nu e ca și cum mă opresc la probele acestea. Ne antrenăm pentru toate. Vor fi câteva surprize pe viitor. Sunt mulți băieți buni și eu sunt unul dintre ei”, a mai spus tânărul sportiv.

El va vorbi cu antrenorul pentru a analizat unde a greșit și ce are de îmbunătățit.

Mesajul acesuia pentru români este „Mulțumesc că v-ați trezit din nou”.

