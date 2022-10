De ce a plecat Andrei Prepeliță la vestiar în timpul meciului FCSB - FC Argeș? „Am simțit o durere foarte mare ”

La scorul de 1-1, Andrei Prepeliță în vârstă de 36 de ani a fost surprins în timp ce se îndrepta către zona vestiarelor pentru a primi îngrijiri medicale. Cel care l-a ajutat pe antrenorul piteștean a fost medicul lui FCSB, iar mai apoi s-au îndreptat către zona vestiarelor și medicii de pe ambulanță.

Secundul Constantin Schumacher s-a ocupat să îi dirijeze pe jucătorii lui FC Argeș.

Andrei Prepeliță: Durerea era destul de mare și am rămas la vestiar

Tehnicianul nu a scăpat de problemele de sănătate și a explicat de ce nu a revenit pe banca echipei sale.

”Mă mai doare puțin capul, dar sunt bine, am venit la antrenament. Eu m-am simțit bine, dar, când am țipat la un jucător, am simțit o durere foarte mare la ceafă și vederea a devenit încețoșată.

Durerea era destul de mare și am rămas la vestiar, nu am mai văzut meciul. Am vorbit cu domnul doctor și urmează să fac un consult mai amănunțit. A fost doar tensiunea foarte mare”, a spus Prepeliță, la Digisport.

Conform jurnaliștiilor de la FANATIK, imediat după antrenamentul de refacere al celor de la FC Argeş, antrenorul Andrei Prepeliţă a plecat la spital pentru a face un computer tomograf, după problemele de sănătate pe care le-a acuzat în timpul meciului cu FCSB.

FCSB a obţinut doar a doua sa victorie în acest sezon al Superligii de fotbal, 3-2 (1-1) cu FC Argeş, duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 12-a.