Eduard Novak: Am devenit primul ministru participant la Jocurile Paralimpice în calitate de sportiv

Foto: Facebook/ Eduard Novak

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, spune că a devenit primul ministru participant la Jocurile Paralimpice în calitate de sportiv. Novak a ajuns la Tokyo.

„Am ajuns la Tokyo. După 5 ore de așteptare în aeroport, în care am încheiat procedurile de intrare în țară și acreditare, au urmat alte câteva ore în drum spre hotel. Prin această acreditare, am devenit primul ministru în oficiu participant la Jocurile Paralimpice în calitate de sportiv. Totuși, nu pentru aceasta sunt aici, doar sunt bucuros că nu am renunțat la acest vis. Puteam să renunț în fiecare zi”, transmite Euard Novak.

El afirmă că a fost o perioadă extrem de dificilă, „însă am dat 100% pentru munca în minister”.

„Am făcut imposibilul și am continuat să mă antrenez. Acum sunt aici și visul meu s-a împlinit. Un vis pe care îl așteptam din 1998. Seikō! (Succes!)”, conchide ministrul Tineretului și Sportului.

Mediafax