Fostul campion WWE Bray Wyatt a murit la vârsta de 36 de ani

„Tocmai am primit un telefon de la Mike Rotunda, membru al WWE Hall of Famer, care ne-a informat despre vestea tragică că Windham Rotunda - cunoscut şi sub numele de Bray Wyatt - a murit în mod neaşteptat în cursul zilei de astăzi”, a scris joi Triple H pe Twiter.

„Gândurile noastre sunt alături de familia sa şi rugăm pe toată lumea să le respecte intimitatea în acest moment”, se mai precizează în comunicat.

Unul dintre cei mai populari wrestleri moderni, Wyatt a fost o singură dată campion WWE şi a deţinut de două ori titlul de campion universal. A devenit celebru în cadrul facţiunii The Wyatt Family, în cadrul căreia i-a condus pe Erick Rowan, Luke Harper şi Braun Strowman.

Meciurile memorabile împotriva lui CM Punk, Daniel Bryan, John Cena, Randy Orton şi Roman Reigns l-au consolidat pe Wyatt ca luptător de top.

(sursa: Mediafax)