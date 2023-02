Fotbalistul Christian Atsu, încă dispărut după cutremurul din Turcia: „lucrurile se mișcă incredibil de încet”

Agentul lui Atsu a declarat că se afla în provincia turcă Hatay împreună cu familia fotbalistului, iar locația exactă a camerei starului a fost găsită, împreună cu două perechi de pantofi ai acestuia.

Extrema în vârstă de 31 de ani, care evoluează la formația turcă Hatayspor din vara anului trecut, "„încă nu a fost localizat”, potrivit lui Nana Sechere, adăugând că „locația exactă a camerei” sale a fost găsită împreună cu două perechi de pantofi.

Deși rapoartele inițiale au anunțat că internaționalul ghanez a fost salvat dintre dărâmăturile unei clădiri prăbușite, acesta nu a fost încă găsit.

Într-o actualizare, Sechere a scris pe Twitter că se află la locul cutremurului din provincia turcă Hatay, alături de familia jucătorului.

El a spus: „Încă nu l-am localizat pe Christian. Scenele sunt de neimaginat și inimile noastre sunt frânte pentru toți oamenii afectați. În timpul cât am stat aici, am reușit să localizăm locul exact al camerei lui Christian Atsu și am găsit două perechi de pantofi ai acestuia. Ieri am primit confirmarea că imaginile termice arătau semne de până la cinci vieți, însă mi s-a spus că singura confirmare reală a vieții este prin văz, miros și sunet și, din păcate, nu am reușit să îl localizăm pe Christian”.

Atsu a jucat pentru Newcastle între 2016 și 2021.

În urma primelor vești despre cutremur, Newcastle United a declarat că se „roagă pentru vești pozitive” despre Atsu.

Sechere a spus că „lucrurile se mișcă incredibil de încet”, adăugând: „Nu este o problemă: Este regretabil că clubul nu este pe teren cu noi, alături de noi, cot la cot, în căutarea lui Christian. Poziția și influența lor, însoțite de cunoștințele lor locale ar fi extrem de utile”.

El a făcut apel la Hatayspor și la Lutfu Savas, primarul orașului Hatay, să furnizeze mai multe resurse pentru a ajuta la eforturile de salvare.

El a adăugat: „Aceasta este o situație dificilă și suntem extrem de recunoscători tuturor echipelor de salvare turcești și străine, civililor locali și voluntarilor pentru eforturile și răspunsul lor în salvarea supraviețuitorilor. Cu toate acestea, avem nevoie urgentă de mai multe resurse, inclusiv de un traducător, pe teren. Lucrurile se mișcă incredibil de lent și, ca urmare, multe salvări sunt întârziate, iar viețile se pierd din cauza lipsei de resurse disponibile pentru lucrători”.

Partenera lui Atsu, Claire Rupio, a cerut, de asemenea, să se trimită echipamente la clădirea prăbușită în care locuia.

Operațiunile de căutare și salvare a supraviețuitorilor dezastrului sunt încă în curs de desfășurare, unii dintre ei fiind găsiți la aproape 200 de ore de la cutremur.

Premier League a anunțat vineri că va dona 1 milion de lire sterline ca răspuns la cutremurele devastatoare.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din 6 februarie și replicile ulterioare care au lovit sud-estul Turciei și nordul Siriei s-au soldat cu peste 40.000 de morți, iar alte milioane de persoane au rămas fără adăpost.

(sursa: Mediafax)