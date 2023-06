Doliu în baschetul românesc! A murit în urma unui accident stupid la Competiția Națională de Mini Baschet U12

Anunțul decesului a fost făcut pe pagina de Facebook a Federației Române de Baschet.

„Vestea decesului fostului baschetbalist Gabriel Calancea, la doar 56 de ani, a fost un soc atat pentru apropiati, cat si pentru familia baschetului romanesc. Presedintele clubului CSU Brasov si-a trait ultimele clipe acolo unde se si nascuse: la malul marii. Din pacate, un accident stupid a curmat viata celui care venise cu familia lui pentru a se bucura de spectacolul baschetbalistic oferit de micutii participanti la Competitia Nationala de MiniBaschet U12.



Frate al selectionerului echipei nationale feminine Dan Calancea, Gabriel si-a dedicat viata baschetului, din copilarie si pana la finalul vietii. Slefuit de antrenorul Martisor Hondrila, a fost convocat la loturile nationale de juniori, reprezentand cu deminitate Romania. In 1985, impreuna cu fratele lui, s-au mutat la Brasov, urmand cursurile Facultatii de Electrotehnica. In orasul de sub Tampa, au devenit printre cei mai importanti jucatori ai prim-divizionarei CSU, echipa la care au jucat pana la finalul carierei.



Dupa retragerea din activitatea de jucator, Gabriel Calancea a ramas aproape de baschet, devenind presedintele CSU Brasov. Anul acesta implinea 38 de ani de activitate neintrerupta (ca jucator, si apoi conducator) in cadrul clubului alb-albastru.



Federatia Romana de Baschet adreseaza sincere condoleante familiei indurerate, si tuturor celor apropiati!

Dumnezeu sa il odihneasca in Pace!”