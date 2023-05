Ion Țiriac, cel mai bogat sportiv din lume. Averea sa este estimată la 1,2 miliarde de lire sterline

Are 84 de ani și și-a început cariera în anii 1960, jucând la simplu și apoi la dublu alături de o altă vedetă a tenisului, Ilie Năstase. Cei doi au câștigat Openul Franței în 1970, scrie thesun.com.

Ion Țiriac s-a retras din tenis în 1979 iar în timpul carierei sale a câștigat circa 150.000 de lire sterline din premii. Însă cum i-a investit ulterior este de-a dreptul uimitor. Averea sa este estimată astăzi la 1,2 miliarde de lire sterline.

Dar nu s-a oprit aici. El avea planuri mari de viitor. Așadar, a cumpărat licențe pentru mai multe turnee de tenis profesionist și apoi le-a scos la licitație în orașe precum Stuttgart, Hanovra și Madrid. Mai târziu a dezvoltat turneul master de tenis Mutua Madrid Open ATP, pe care îl deține și astăzi.

După ce s-a retras din tenis a devenit antrenor, pregătindu-i pe Ilie Năstase, Manuel Orantes, Adriano Panatta, Guillermo Vilas, Henri Leconte și Boris Becker.

Însă s-a îndreptat și spre antreprenoriat iar după 1990 a pus astfel bazele primei bănci private din România, Banca Țiriac, a înființat firme de retail, asigurări, leasing auto, imobiliare și chiar o companie aeriană, toate sub umbrela Tiriac Holdings Ltd.

În anul 2005 averea s-a a crescut la 650 de milioane de lire sterline. Doi ani mai târziu a fost primul român care a intrat în topul Forbes al miliardarilor lumii, pe locul 840. Ideea sa a fost mereu „nu contează câți bani are un om de afaceri, ci accesul pe care îl are la bani”.

Acum el este cel mai bogat sportiv din lume, depășindu-l pe Roger Federer - 486 de milioane de lire sterline, Lionel Messi - 479 de milioane de lire sterline și Cristiano Ronaldo - 400 de milioane de lire sterline.

Dar Ion Țiriac este și un mare colecționar de mașini, deținând circa 500 de autovehicule. Unele dintre acestea au fost produse în 1899. Colecția sa cuprinde două Rolls-Royce Phantoms IV, precum și exponate care au aparținut anterior unor nume mari precum Sir Elton John, Sammy Davis Jr și Bernie Ecclestone.

Fostul tenismen a fost căsătorit cu handbalista Erika Braedt în perioada1963-1965. Are un fiu, Ion Țiriac Jr cu modelul Mikette von Issenberg, și alți doi copii, Karim Mihai și Ioana Natalia, cu Sophie Ayad, o jurnalistă egipteană.

El a stârnit și controverse de-a lungul anilor din cauza pasiunii sale pentru vânătoare, în special mistreți.

Însă Ion Țiriac spune că este recunoscător pentru viața sa.

„Cu noroc, am atins o rachetă de tenis cu cinci zile înainte de a împlini 15 ani. A fost momentul care mi-a schimbat viața. Am început să joc tenis, am fost un bun sportiv, dar lipsit de talent. Așa că am muncit ca un câine, așa cum am făcut tot restul vieții”.

