JO 2024: Organizatorii se scuză pentru parodia cu travestiţi a Cinei cea de Taină, din deschidere, afirmând că au dorit să ilustreze "toleranţa" şi "diversitatea"

Respectiva imagine imită pictura cu ultima cină a lui Hristos, Cina cea de Taină, reprezentând apostolii în personaje travestite. Această reprezentare "include scene de luare în derâdere şi batjocorire a creştinismului", a reacţionat Biserica Catolică franceză, printre numeroasele reacţii de protest în urma acelei apariţii la ceremonia de deschidere.



"Categoric nu am avut niciodată intenţia de a arăta lipsă de respect faţă de vreun grup religios", a răspuns la o conferinţă de presă directoarea de comunicare a Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, Anne Descamps, insistând că ceremonia de deschidere "a încercat să celebreze toleranţa comunităţii". "Noi considerăm că această ambiţie a fost atinsă. Dacă unii oameni s-au simţit ofensaţi, ne pare foarte rău", a adăugat ea.



De partea sa, directorul artistic al ceremoniei de deschidere, Thomas Jolly, a negat că s-ar fi inspirat din tabloul Cina cea de Taină. "Nu de acolo m-am inspirat", a susţinut acesta. "Nu veţi găsi niciodată la mine vreo intenţie de a batjocori, de a denigra, indiferent ce. Am dorit să fac o ceremonie care repară, care reconciliază (...) Noi am dorit să vorbim despre diversitate. Diversitatea înseamnă a fi împreună. Am dorit să includem pe toată lumea, doar atât", a motivat directorul artistic.

