Jocuri online cu bile zuma

Este un joc de inteligenta iar cei ce i-l joaca au posibilitatea sa descopere situatii noi la care trebuie sa gaseasca o rezolvare pe masura pentru ca rezultatul final sa fie unul pozitiv. Nu este deloc greu de facut acest lucru, deoarece acest joc se poate juca foarte simplu doar din mouse si poate asigura o experienta excelenta fiecarui jucator in parte. Este indicat sa luati si dumneavoastra in calcul posibilitatea de a juca astfel de jocuri, deoarece sunt o metoda eficienta de a va relaxa dupa o zi mai dificila, si sa faceti acest lucru in cel mai placut mod.

Aceste jocuri sunt gratis pe portalul hepy.ro unde o sa descoperiti o multitudine de jocuri zuma, ceea ce inseamna ca orice persoana va avea ocazia sa le joace far sa plateasca ceva pentru ca sunt complet gratis, mai mult poti fi jucate pe diverse dispozitive mobile tablete sau PC si in majoritatea browserelor actuale. Au o grafica frumoasa si atractiva plina de coloare deci merita incercat.

Care este jocul zuma cel mai cautat

De departe cel mai cautat joc este zuma mania. Acest joc este unul foarte simplu, nou, si palpitant, ce va poate testa indemanarea si logica. In cadrul lui va trebui sa grupati bilele de aceeasi culoare, iar in caz contrar nu veti reusi sa castigati deoarece broscuta trimite multe multe bile si nu ai cum sa faci fata daca nu grupezi bilele cat mai repede. Anumite versiuni de joc sunt putin mai complexe in sensul ca ai si un timer (contor de timp) in care trebuie sa te incadrezi, sau pe masura ce inaintezi in nivel bilele vin tot mai repede si este tot mai dificil sa faci fata astfel atentia trebuie sa fie foarte distributiva sa ti minte exact pozitia bilelor colorate si sa le grupezi cat poti de repede. Daca vor fi grupate mai mult de 3 bile atunci acestea se vor elimina lasand spatii goale si oferind timp de respiro pentru a te concentra pe urmatoarele mutari.

Un alt joc foarte cautat este si magicianul zuma , iar acesta presupune de asemenea indemanare si logica si multa atentie distributiva pentru a reusi sa treceti de toate nivele jocului. Zumba mania este de asemenea un joc zuma deosebit care merita incercat. Jocul face parte din categoria jocurilor logice si sunt similare cu jocurile sudoku sau mahjong.

Cine poate juca aceste jocuri cu bile zuma

Ei bine nu este un joc care se incadreaza la o anumita varsta. Jocurile de zuma sunt jocuri online care practic sunt la indemana tuturor pentru ca sunt usor de jucat si mai mult nu ai nevoie decat de access la internet si de un site pe care sa te joci acestea fiind 100% gratis. Poti petrece cateva clipe minunutate testand abilitati precum cele de observare, reactie si atentie distributiva. Toate aceste abilitati poti fi usor antrenate alegand jocurile cu bile zuma oferite de portalul hepy.

Spor la joc.