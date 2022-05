Jurgen Klopp o felicită pe Manchester City pentru titlul câștigat în Premier League

Liverpool și-a respectat și ea statutul de favorită în ultima zi, învingându-i pe Wolves cu 3-1 pe Anfield, după ce a fost, de asemenea, condusă.

Intervievat de BBC Sport după meci, Klopp a fost prompt în a lăuda Man City pentru modul în care a câștigat titlul.

„Felicitări lui Man City, lui Pep Guardiola, jucătorilor, personalului și tuturor suporterilor", a spus el.

„A fost o cursă grea, o cursă strânsă, am făcut-o palpitantă, dar voi ați terminat cu un punct în față și asta vă face campioni - este bine meritat. Ați luptat din greu astăzi, am luptat și noi din greu astăzi, deoarece nu am fost vârful nostru de formă.

Începutul a fost ca un duș rece și am primit o lovitură, ați putut vedea asta, iar Wolves a avut un plan de joc bun, așa că a trebuit să ne întrebuințăm serios, și am făcut-o. Am întors jocul, l-am câștigat, dar în cele din urmă am terminat pe locul doi, ceea ce este, evident, foarte bun, dar și dezamăgitor de asemenea.”

Întrebat despre prestația lui Liverpool în această zi, Klopp a adăugat:

„A fost o miză importantă astăzi și suntem cu toții ființe umane.

Acești băieți au jucat un sezon nebun și în acest meci de astăzi, în care s-a acumulat totul și adversarul a fost cu adevărat în căutarea victoriei, marcând un gol timpuriu, am avut multe de înfruntat. Este o oglindă a sezonului nostru. Dacă învingi doar în meciurile în care zburzi cu adevărat, atunci obții 30 de puncte și îți iei la revedere de la Premier League, dar acești băieți au câștigat și multe alte meciuri, și astăzi din nou.

Sunt foarte mândru de acest grup, sunt foarte mândru de club și de modul în care am ieșit din pandemie, cu atmosfera pe care am creat-o acasă și în deplasare".

