Marii dispăruți ai anului 2024: Sportul românesc i-a pierdut pe Bela Karolyi, Dîba, Birtalan, Duckadam, Mihaela Peneş şi Dan Grecu

Fotbalul s-a despărţit şi de foştii internaţionali Iosif Lereter, Dumitru Macri sau foştii antrenori Gheorghe Mulţescu şi Ion V. Ionescu.



În anul care se încheie au mai dispărut şi alţi oameni importanţi ai sportului românesc, precum foştii voleibalişti Mircea Tutovan, Aurelian Ion, foştii rugbişti Adrian Sălăgeanu, Ion Ţuţuianu, Ionel Negreci, Constantin Fugigi, foştii handbalişti Ana Stark-Stănişel, Olimpiu Nodea, Mircea Grabovschi, fostul hocheist Marian Costea sau fsta mare jucătoare de tenis de masă Maria Alexandru.



Legendarul antrenor de gimnastică artistică Bela Karolyi a încetat şi el din viaţă, la vârsta de 82 de ani.



IANUARIE

6: Fostul fotbalist Decu Crângaşu, component al echipei Petrolul Ploieşti în perioada anilor 70-80, a încetat din viaţă, la vârsta de 72 de ani. Fost internaţional de juniori şi tineret, antrenor, observator la nivelul Federaţiei Române de Fotbal, Crângaşu a fost şi membru fondator al ACS Petrolul 52, fiind, astfel, unul dintre cei care au contribuit din plin la renaşterea clubului, în 2016.



15: Fosta glorie a voleiului românesc Mircea Tutovan, supranumit în anii '70 "tunarul Europei", datorită serviciilor puternice şi atacurilor devastatoare, a încetat din viaţă, la vârsta de 71 de ani, după ce fusese internat cu probleme medicale, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Ca voleibalist, cele mai bune rezultate le-a obţinut la Dinamo Bucureşti, echipă cu care a câştigat nouă campionate naţionale, alături de o Cupă a Cupelor şi o Cupă a Campionilor. De asemenea, a avut mai mult de 300 de partide jucate la echipa naţională, cu care a cucerit două medalii de bronz la Campionatul European şi a primit titlul de maestru emerit al sportului.



25: Fostul rugbist Adrian Sălăgeanu a încetat din viaţă la vârsta de 56 de ani. Sălăgeanu, născut pe 1 iulie 1967, a îmbrăcat şi tricoul primei reprezentative a României, pentru care a debutat la un meci cu Argentina, disputat pe 14 octombrie 1995. Şi-a încheiat cariera sportivă în anul 2002 şi a continuat ca poliţist.



26: Fostul internaţional român Iosif Lereter a încetat din viaţă la vârsta de 90 de ani. "Loli", cum i-au spus colegii de echipă, s-a născut pe 23 iulie 1933, la Oţelu Roşu, unde a şi început fotbalul, iar apoi s-a afirmat la Politehnica Timişoara, cu care a câştigat un prim trofeu, Cupa României. A venit la UTA pe când avea 36 de ani, contribuind formarea echipei care a câştigat două titluri, realizând "Momentul Feyenoord" din 1970 sau cu "Primăvara Europeană" de doi ani mai târziu. A jucat un meci pentru naţionala României, iar în 1971 a devenit primul fotbalist român cu 300 de meciuri pe prima scenă.



30: Fostul boxer Sandu Stoian, primul campion naţional al Rapidului după Revoluţie, a decedat în seara zilei de 30 ianuarie. Alexandru Gheorghe Stoian, născut în 1968, a fost primul campion naţional de box al Rapidului după Revoluţie, câştigând medalia de aur în 1990 la categoria 67 de kg.



FEBRUARIE

6: Fostul fotbalist Gheorghe Iamandi a decedat la vârsta de 66 de ani. Gheorghe Iamandi şi-a început cariera în 1978, la FC Delta Tulcea, la care a evoluat în 40 de meciuri şi a marcat 34 de goluri. El s-a alăturat clubului Dinamo în sezonul 1983-1984, el fiind folosit şi în partida retur cu Liverpool, din semifinalele Cupei Campionilor Europeni, când a intrat pe teren în minutul 77.



20: Fostul campion olimpic şi mondial la kaiac Vasile Dîba a decedat la vârsta de 69 de ani. Născut la data de 24 iulie 1954, în localitatea Jurilovca din Tulcea, Vasile Dîba a fost unul dintre cei mai valoroşi kaiacişti români, un talent înnăscut, un om modest şi cu un caracter de campion. Dîba a fost primul campion olimpic al kaiacului românesc, el cucerind medalia de aur în proba de 1.500 m la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În palmaresul său mai figurează alte trei medalii olimpice, bronz (1.000 m) în 1976, la Montreal, respectiv argint (1.000 m) şi bronz (1.500 m) în 1980, la Moscova. De asemenea, el a cucerit la Campionatele Mondiale cinci medalii de aur şi două de argint.



MARTIE

3: Fosta internaţională română şi elenă de volei Ruxandra Dumitrescu a încetat din viaţă la vârsta de 46 de ani. Născută la Rm. Vâlcea, Ruxandra Dumitrescu a jucat în prima ligă la Dacia Piteşti. Apoi a plecat în Grecia, a fost căpitan la Panathinaikos Atena şi cea mai bună jucătoare a Greciei la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. În semn de respect, grecii au retras tricoul cu numărul 10 în momentul în care ea a anunţat că nu va mai juca volei.



4: Antrenorul emerit Adrian Ghioroaie, colonel în rezervă, a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani. Adrian Ghioroaie a practicat atletismul la nivel de performanţă fiind legitimat la Şcoala Sportivă Râmnicu Vâlcea (1972), Liceul ''Nicolae Bălcescu'' Rm.Vâlcea (1973), Steaua Bucureşti (1974-1984), proba sa de bază fiind cea de triplusalt. Ca antrenor al lotului naţional şi olimpic (1990-2013) şi la Steaua (1990-2014), i-a pregătit, printre alţii, pe Oana Muşunoi-Pantelimon (medaliată cu bronz la săritura în înălţime - JO 2000 Sydney), Alina Rotaru, Angela Moroşanu, Eugen-Cristian Popescu-Nistorescu, Constantin Militaru, Răzvan Enescu, Adrian Ghioroaie junior, Dorel Eftene, Ionuţ Pungă, Ionuţ Eftimie etc.



6: Fostul fotbalist Petre Butufei a decedat la vârsta de 69 de ani. Născut pe 29 iunie 1955, la Proviţa de Sus, Petre Butufei a debutat pe 22 august 1976 la Petrolul Ploieşti, echipă pentru care a evoluat neîntrerupt, timp de 11 stagiuni. Butufei a contabilizat 338 de prezenţe oficiale (158 în Divizia A, 162 în Divizia B şi 18 în Cupa României) şi 13 goluri marcate (10 în Divizia A, 2 în Cupa României şi 1 în Cupa României).



15: Fostul voleibalist internaţional Aurelian Ion a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani. Aurelian Ion, care a evoluat pe postul de ridicător, a participant la trei ediţii ale Campionatului European cu naţionala României (1979, 1989, 1991). El a făcut parte din marea echipă a Stelei care în 1979 a jucat finala Cupei Campionilor Europeni, pierdută în faţa echipei Cervena Bratislava (Cehoslovacia). Tot cu Steaua are în palmares două finale de Cupa Cupelor (1977 şi 1981), dar şi trei titluri de campion naţional (1979, 1990, 1991).



20: Fostul internaţional Dumitru Macri s-a stins din viaţă la vârsta de 92 de ani, la Paris, acolo unde a locuit în ultimii ani. Născut pe 28 aprilie 1931, la Bucureşti, Dumitru Macri a evoluat în întreaga sa carieră doar pentru Rapid, în perioada 1950-1965, câştigat Cupa Balcanică în 1964. A îmbrăcat tricoul echipei naţionale de fotbal de 10 ori, în perioada 1958-1962. În 1961, Dumitru Macri a fost nominalizat la Balonul de Aur, alături de nume precum Lev Iaşin, Eusebio, Sir Bobby Charlton, Alfredo Di Stefano şi Ferenc Puskas. Ca antrenor a activat la CFR Timişoara (1971-1972), Rapid (1973), naţionala Algeriei (1974-1975) şi FC Olt Scorniceşti (1984). În 1986 a ales să plece din România şi să se stabilească la Paris, alături de fiul său.



26: Triplă campioană mondială cu echipa naţională de handbal a României, Ana Stark-Stănişel a decedat la vârsta de 89 de ani, a anunţat CS Rapid Bucureşti, club cu care a câştigat Cupa Campionilor Europeni. Născută la Hărman, lângă Braşov, în 1935, Ana Stark a făcut parte din cea mai prolifică generaţie a handbalului feminin din istoria României şi a Rapidului. Ea are în palmares 4 titluri naţionale cu Rapid, în 1961, 1962, 1963 şi 1967, plus două Cupe ale României cucerite în 1956 şi 1961. Tot cu Rapid a devenit campioană europeană intercluburi în 1964, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Ana Stark-Stănişel este triplă campioană mondială cu naţionala României, în 1956, 1960 şi 1962. Ediţia din 1962 s-a disputat la Bucureşti, pe stadionul Republicii, iar Ana Stark a fost cea mai bună marcatoare a naţionalei României, cu 11 goluri înscrise.



28: Profesorul Horaţiu Giurgiu, una dintre legendele baschetului românesc, s-a stins cu două săptămâni înainte de a împlini 86 de ani. Antrenorul cunoscut de apropiaţi sub numele de alint "Bigu" a şlefuit jucători emblematici ai baschetului romanesc, precum Constantin "Titi" Popa, Gherasim Tzakis, Mircea Ivanov, Cornel Alecu şi Uche Iheadindu. Produs al şcolii din Tg. Mureş, Giurgiu a făcut primul pas spre performanţă la Dinamo Oradea sub bagheta cunoscutului ''Ţuţu'' Constantinescu. Ofertat de CCA, Horaţiu Giurgiu a rămas totuşi fidel liniei dinamoviste şi a ales, după o Dinamoviadă, să fie pregătit de regretatul Dan Niculescu la echipa din Şos. Ştefan cel Mare. La Dinamo, a adunat şapte titluri naţionale în disputele directe cu Steaua. Este cooptat şi în naţionala României. Horaţiu Giurgiu a decis să îşi încheie activitatea de jucător la doar 33 de ani, însă a îmbrăţişat meseria de antrenor. Palmaresul lui Horaţiu Giurgiu include 7 titluri de campion naţional (ca jucător) şi 16 titluri naţionale ca antrenor.



APRILIE

3: Fostul antrenor de volei masculin Tănase Tănase, cu peste 2.400 de partide oficiale ca principal, dintre care 239 în competiţii europene, a decedat la vârsta de 98 de ani. Nea Tică, aşa cum era cunoscut în lumea voleiului, a condus Steaua Bucureşti la cinci titluri de campioană naţională între 1967 şi 1971. Tot cu Steaua a jucat finala Cupei Campionilor Europeni (1969) şi alte două semifinale în cea mai importantă competiţie intercluburi.



10: Fostul jucător de hochei pe gheaţă Marian Costea, participant la două ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă cu echipa naţională a României, a decedat la vârstă de 71 de ani. El suferise un atac cerebral cu 70 de zile înainte şi era internat terapie intensivă. Născut pe 13 iunie 1952, Marian Costea a fost unul dintre cei mai valoroşi hocheişti români. Component al unei celebre linii de atac alături de Tureanu şi Axinte, Marian Costea s-a aflat în linia întâi a naţionalei României la Jocurile Olimpice de la Innsbruck (Austria) din 1976 şi de la Lake Placid (SUA) din 1980, dar şi la Campionatul Mondial din 1977 (Divizia A), unde România a învins Statele Unite ale Americii cu 5-



15: Fostul luptător Constantin Corduneanu, participant la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, la Barcelona, în 1992, şi Atlanta, în 1996, a decedat, luni, la vârsta de 54 de ani, a anunţat Federaţia Română de Lupte.



19: Fostul scrimer şi jurnalist de radio Octavian Vintilă a încetat din viaţă la vârsta de 86 de ani. Octavian Vintilă, născut la 22 iunie 1938, la Ploieşti, a descoperit scrima la CS Petrolul Ploieşti, sub îndrumarea antrenorului Ion Popescu, apoi a lui Vasile Chelaru. La vârsta de 20 ani s-a alăturat clubului Steaua Bucureşti, cu care a fost campion republican pe echipe toată cariera sa, cu excepţia anului 1961. A cucerit şi titlul naţional la individual în 1968 şi în 1969. Cu lotul olimpic al României a participat la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo şi la cele din 1972 de la Munchen, unde România s-a clasat pe locul 4 la proba pe echipe. După ce s-a retras din activitatea competiţională, a devenit arbitru internaţional de scrimă şi a fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Scrimă din 1975 până în 2000. În paralel, a devenit jurnalist, lucrând la biroul de presă al clubului Steaua împreună cu Cristian Ţopescu. Apoi a fost comentator sportiv şi realizator de programe la Radio România Actualităţi.



23: Fostul portar Florin Oprea, care a fost titular între buturile echipei de fotbal Universitatea Craiova în sezonul 1973-1974, în care alb-albaştrii au cucerit primul lor titlu din palmares, a decedat la 76 de ani. Oprea, născut pe 2 ianuarie 1948, a apărat poarta echipei din Bănie între 1967 şi 1975, după care a mai evoluat la Dinamo Slatina. El a avut şi şase selecţii în echipa naţională Under-23 a României.



MAI

15: Fostul internaţional Olimpiu Nodea, dublu campion mondial de handbal, a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Nodea a câştigat titlul mondial în 1961 (Republica Federală Germana) şi în 1964 (Cehoslovacia). Puiu Nodea s-a născut pe data de 3 decembrie 1935, în Ticuşu-Vechi, în judeţul Braşov. A ieşit de patru ori campion naţional cu Steaua Bucureşti, a jucat finala Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo Bucureşti şi a participat la patru ediţii ale Campionatului Mondial.



19: Fostul campion naţional Sorin Pop, antrenor secund la echipa masculină de volei Ştiinţa Explorări Baia Mare, a încetat din viaţă la doar 56 de ani. Sorin Pop a jucat în carieră la Explorări Baia Mare, Dinamo Bucureşti şi Elcond Zalău, dar şi la VBC Paderborn (Germania) şi Papiron Szeged (Ungaria). A fost campion al României cu gruparea sălăjeană.



27: Fostul mare jucător de handbal Ştefan Birtalan, dublu campion mondial (1970, 1974) şi medaliat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice, a decedat la vârsta de 75 de ani. Ştefan Birtalan. Cel mai bun handbalist al lumii în 1974, 1976 şi 1977, vicecampion olimpic la Montreal, din 1976, era internat la Spitalul Fundeni de ceva timp. Unul dintre cei mai valoroşi handbalişti ai României a făcut carieră la Steaua. A câştigat 12 titluri de campion, dar şi Cupa Campionilor Europeni în 1977. A jucat 14 ani fără întrerupere la echipa naţională, adunând 231 de meciuri. Fostul inter stânga a marcat 993 de goluri, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time, după Vasile Stângă (1.414) şi Robert Licu (1.054).



30: Nicolae Bărbuţă, campion european în 1963 cu naţionala masculină de volei a României, s-a stins din viaţă la vârsta de 87 de ani. Bărbuţă a fost unul dintre marii voleibalişti ai României, câştigător cu Rapid, în 1965, al Cupei Campionilor Europeni. De asemenea, s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo 1964 cu naţionala României.



IUNIE

30: Fostul antrenor Ion V. Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani. Cel cunoscut ca ''Jackie'' Ionescu a evoluat în cariera de jucător la Poli Timişoara, Progresul Sibiu, Sportul Studenţesc şi Victoria Bucureşti. Ca antrenor, a pregătit mai multe echipe importante: Poli Timişoara, Jiul Petroşani, CFR Timişoara, UTA, CSM Reşiţa, Aurul Brad, Corvinul Hunedoara, Sportul Studenţesc, Progresul Bucureşti. A fost câştigător al Cupei României cu Poli Timişoara în 1980, învingând-o pe Steaua în finală cu 2-1.



IULIE

10: Fostul pugilist Marian Velicu, medaliat la Campionatele Mondiale şi Europene, a încetat din viaţă la vârsta de 47 de ani, din cauza unei boli necruţătoare. Marian Velicu a fost vicecampion mondial la cat. 48 kg în 2001, la Belfast, după ce în 2000 cucerise bronzul la Europenele de la Tampere. Velicu a participat şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, fiind învins în turul secund de cubanezul Maikro Romero, care ulterior a cucerit bronzul.



17: Fostul mare jucător de rugby şi selecţioner al echipei naţionale Ion Ţuţuianu a decedat la vârsta de 85 de ani. Născut pe 5 martie 1939 în comuna Borduşelu din judeţul Ialomiţa, Ion Ţuţuianu este o figură reprezentativă a rugby-ului românesc şi a clubului Dinamo, de care se leagă aproape în totalitate cariera lui sportivă, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. În cei 12 ani cât a evoluat pentru echipa alb-roşie, a cucerit două titluri de campion naţional şi Cupa Campionilor Europeni în 1967, când Dinamo a învins pe SU Agen. În 1971 joacă în campionatul Franţei unde evoluează pentru Mauleon. În 1973 revine în ţară, la Dinamo unde joacă încă un an, după care îşi face retragerea ca jucător şi face pasul către antrenorat, pregătind echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare până în 1987, câştigând două campionate naţionale. Îşi continuă cariera de antrenor la echipa Contactoare din Buzău, în Divizia A, între 1987-1989, cu care câştigă Cupa României. Ţuţuianu a evoluat pentru echipa naţională a României din 1960 până în 1973, fiind prezent în 37 de meciuri, dintre care 10 împotriva Franţei, câştigând de două ori la Bucureşti. Timp de un an a fost şi antrenor al echipei naţionale între 1988-1989, după care în 1999 a fost din nou numit antrenor al primei reprezentative, cu care în anul 2000 a câştigat Cupa Europeană a Naţiunilor.



22: Fostul mare boxer Constantin Gruescu, campion european în 1973 la cat. muscă, la Belgrad, s-a stins din viaţă la vârsta de 79 de ani. Gruescu a mai cucerit o medalie de argint la Europene, în 1975, la Katowice, dar şi una de bronz în 1971, la Madrid. Constantin Gruescu a obţinut şi o medalie de bronz la Campionatele Mondiale din 1974, de la Havana. Legitimat doar la Steaua, Constantin Gruescu a fost de patru ori campion naţional (1967, 1968, 1970 şi 1971). A participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, Munchen 1972 şi Montreal 1976 şi a fost Maestru emerit al sportului.



23: Fostul mare handbalist român Mircea Grabovschi, campion mondial în 1974, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani. În data de 16 iulie, Mircea Grabovschi suferiSE un AVC şi a fost internat la spital. Mircea Grabovschi s-a născut în data de 22 decembrie 1952, la Sighişoara, fiind un jucător important al echipei Dinamo. În august 1976, după ce a devenit vicecampion olimpic, handbalistul a fost decorat cu ordinul "Meritul Sportiv Clasa a II-a. În martie 1982 a fost din nou decorat, de această dată pentru rezultatele deosebite obţinute la Jocurile Mondiale Universitare de la Bucureşti din 1981.



AUGUST

11: Fostul fotbalist şi arbitru dâmboviţean Şerban Necşulescu a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Necşulescu s-a născut pe 17 iulie 1946 şi a fost o figură marcantă în fotbalul românesc. Acesta a evoluat ca jucător la Metalul Târgovişte, devenind arbitru în 1973 şi ajungând să oficieze meciuri în Divizia A în 1982. Necşulescu a reuşit să obţină ecusonul FIFA şi a condus meciuri internaţionale, inclusiv în Cupa Campionilor Europeni şi o semifinală de Cupa UEFA.



22: Fosta mare jucătoare de baschet Rodica Armion (Goian) a încetat din viaţă cu o lună înainte de a împlini vârsta de 70 de ani. Născută pe 22 septembrie 1954, la Hunedoara, a avut primele încercări sportive la tenis şi atletism (săritura în înălţime). Datorită calităţilor fizice deosebite (1,85 m înălţime şi o foarte bună detentă) a fost selectată de clubul Rapid Bucureşti pentru atletism, mutându-se de la Timişoara, de la Şcoala Sportivă, în Capitală. Calităţile tinerei au fost remarcate de antrenorul Sigismund Ferencz, care a inclus-o în lotul de baschet unde s-a pregătit în paralel cu atletismul, în perioada 1971-1973, participând sporadic la meciuri şi la campionatele feroviare. În 1973, a revenit la Universitatea Timişoara şi s-a dedicat exclusiv baschetului. A jucat în această echipă până în anul 1987, timp în care va urma studii universitare, de educaţie fizică, absolvite în anul 1977. Rodica Armion, care a evoluat pe postul de pivot, a debutat în echipa naţională la 18 ani.A strâns 230 de prezenţe sub tricolor, mai mulţi ani fiind căpitanul echipei, inclusiv participarea la 6 ediţii ale Campionatului European şi la Universiada de la Bucureşti, din 1981.



29: Fosta mare atletă Mihaela Peneş a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani. Născută pe 22 iulie 1947 la Bucureşti, Mihaela Peneş a uimit lumea sportului mondial când a cucerit la numai 17 ani titlul olimpic la aruncarea suliţei, la Tokyo, în 1964. Vicecampioană europeană în 1966, Mihaela Peneş şi-a completat palmaresul cu un bronz olimpic câştigat la Ciudad de Mexico în 1968. Peneş a câştigat şi aurul de la Universiada din 1965. În perioada 1965-1968, Mihaela Peneş a fost campioană naţională la suliţă. A pus capăt carierei sportive după Jocurile Olimpice din 1968 şi s-a dedicat meseriei de antrenor, apoi a fost oficial al Federaţiei Române de Atletism. Din 1990 s-a alăturat Comitetului Olimpic Român, şi în 1995 avea să devină coordonatoarea Departamentului Internaţional al Comitetului, şi, ulterior, secretar general pentru câteva luni în 1999.



SEPTEMBRIE

12: Pilotul de off road Andrei Piedemonte (28 de ani) a decedat în urma accident rutier petrecut pe raza localităţii Vadu Moldovei (judeţul Suceava).



15: Fostul fotbalist şi antrenor Gheorghe Mulţescu a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani. Mulţescu, care a evoluat ca mijlocaş, şi-a început cariera la Steaua, după care a jucat la Jiul Petroşani, Dinamo Bucureşti, iar în finalul carierei a trecut pe la Autobuzul Bucureşti, UTA Arad, Rapid Bucureşti şi Poiana Câmpina, la care a fost antrenor-jucător. A pregătit în cariera sa echipe ca Dinamo, Dacia Unirea Brăila, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studenţesc, Astra Ploieşti, Gaziantepspor, Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, FC Braşov, FC Vaslui, Kahramanmaraşspor, Universitatea Cluj, Progresul Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Al Taawon, Delta Tulcea, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaş, Al Ettifaq, FC Voluntari, Universitatea Craiova. A câştigat trei titluri de campion al României cu Dinamo şi trei Cupe ale României, una cu Jiul Petroşani şi două cu Dinamo, toate ca jucător. Gigi Mulţescu a îmbrăcat de 15 ori tricoul echipei naţionale a României, în perioada 1974-1983.



15: Fostul mare handbalist Valentin Samungi a încetat din viaţă la vârsta de 82 de ani. Samungi a început să joace handbal în 1958 la CSŞ Bucureşti, ca portar, sub îndrumarea lui Eugen Trofin. În 1961 a debutat în echipa naţională unde a evoluat până în 1973, fiind titular in 113 meciuri internaţionale, ca pivot. A marcat 134 de goluri, contribuind la cucerirea titlului mondial în 1970 la Paris şi obţinând medalia de bronz la Mondialul din 1967 şi la Jocurile Olimpice de vară din 1972. A jucat la Dinamo din 1966 până în 1977, cu un singur mare regret: nu a cucerit niciun titlu naţional. Şi-a împlinit însă acest vis ca antrenor, tot la Dinamo, în 1986, din postura de secund al lui Ghiţă Licu. Samungi a fost antrenor al lotului naţional de juniori (1977-1985), iar apoi la seniori (1989-1991) cu care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1990. În 1991 a fost numit consilier în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar în 1995 a fost detaşat ca preşedinte al Federaţiei Române de Handbal, funcţie pe care a deţinut-o până în 1996. Ulterior a fost numit vicepreşedinte al CS Dinamo Bucureşti, iar între 1999 şi 2000 a fost secretar general al FRH.



25: Fostul jucător de tenis Sever Mureşan, primul român membru al ATP, a decedat la vârsta de 75 de ani. Sever Mureşan, fost jucător al secţiei de tenis CS Dinamo şi al echipei de Cupa Davis a României, s-a născut pe 23 octombrie 1948. Sever Mureşan a fost absolvent al Institutului de Educaţie Fizică şi Sport şi a devenit campion naţional cu Dinamo în 1968, în proba de dublu. Doi ani mai târziu, ajungea primul jucător profesionist român membru al ATP, fiind convocat la echipa de Cupa Davis a României. Devenit om de afaceri, după 1989 a adus şi organizat în ţară cel mai mare turneu de tenis, Open Romania.



OCTOMBRIE

16: Fostul internaţional Ionel Negreci a încetat din viaţă la numai 53 de ani. Originar din comuna constănţeană Cumpăna, Ionel Negreci a început rugby-ul la Şcoala Sportivă 2 Constanţa. Acesta a evoluat în cariera sa la CFR Constanţa, la Farul Constanţa, echipă cu care a jucat şi în Challenge Cup, dar şi la echipa naţională a României, postul său fiind cel de taloner. A făcut parte din echipa care a participat la Cupa Mondială de rugby din Africa de Sud din 1995, fiind titular în toate cele trei partide disputate, cu Canada, Africa de Sud şi Australia. De asemenea, în 1995, a participat cu România la Cupa Ţărilor Latine, competiţie ce a avut loc în Argentina. În 1997 a făcut parte din echipa României care a jucat la Campionatul Mondial de rugby 7 la Hong Kong, jucând împotriva Australiei, Scoţiei, Franţei şi SUA.



18: Constantin Anghelache, fost preşedinte de club la FC Dinamo şi FC Rapid printre alte altele, dar şi membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, a decedat la vârsta de 78 d ani.



NOIEMBRIE

8: Fostul mare internaţional şi antrenor Constantin Bebe Fugigi s-a stins din viaţă, vineri, la Bucureşti, la vârsta de 79 de ani. Constantin Fugigi a început rugby-ul la Sibiu, unde a debutat la CSM Sibiu, avându-l ca antrenor pe Tudor George-Ahoe, după care între 1964 şi 1973 a activat la CS Dinamo, avându-l ca antrenor pe Dumitru Titi Ionescu. A mai evoluat, un sezon, la Sportul Studenţesc, unde a lucrat cu Alexandru Carnabel şi Theodor Rădulescu. În 1974 a revenit la Dinamo unde şi-a şi încheiat cariera de jucător, în 1979. A fost campion naţional cu alb-roşii, cucerind şi Cupa Campionilor Europeni cu gruparea din Ştefan cel Mare, în 1967, fiind printre jucători care s-au remarcat în dubla cu Agen. A evoluat de 35 de ori pentru naţionala României, fiind titular de trei ori în meciurile cu Franţa, postul pe care s-a consacrat fiind cel de flanker. Finalul carierei de sportiv a însemnat începutul unei provocări noi, în antrenorat. Le-a pregătit rând pe rând pe Sportul Studenţesc, CS Rapid, Unirea Focşani sau Vulcan Bucureşti. Între 1984-1986 a fost antrenor coordonator la lotul naţional de juniori, după care a făcut pasul în stafful tehnic la seniori. A calificat echipa României la Cupa Mondială din 1995 în Africa de Sud, dar şi lotul de rugby 7s la Cupa Mondială.



15: Legendarul antrenor român de gimnastică artistică Bela Karolyi a încetat din viaţă, la vârsta de 82 de ani. Karolyi a fost antrenorul Nadiei Comăneci, o altă legendă a gimnasticii mondiale, pe care a ajutat-o să câştige titlurile olimpice în 1976, la Montreal, cu nota 10, dar şi în 1980, la Moscova. După ce a fugit în Statele Unite, în 1981, a ajutat-o pe americanca Mary Lou Retton să câştige aurul olimpic în 1984, la Los Angeles.



27: Fosta mare jucătoare de tenis de masă Maria Alexandru a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani. Maria Alexandru a avut un palmares incredibil, cu 12 medalii la Campionatele Mondiale, 3 de aur, 5 de argint şi 4 de bronz, 16 medalii la Campionatele Europene, 4 de aur, 5 de argint şi 7 de bronz, de 12 ori câştigătoare a Openului Angliei, dintre care de 6 ori la simplu, alte nenumărate medalii la alte competiţii internaţionale şi la campionatele naţionale. Toată cariera ei a fost legitimată la clubul Progresul Bucureşti.



DECEMBRIE

2: Fostul mare portar român Helmut Duckadam, cunoscut drept ''Eroul de la Sevilla'', a decedat la vârsta de 65 de ani. Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, judeţul Arad, Helmut Duckadam a început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad. Până în 1983, când s-a transferat la Steaua Bucureşti, a mai evoluat la UTA (1977 şi 1978-1983) şi Constructorul Arad (1977-1978). A devenit ''Eroul de la Sevilla'' în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, când a reuşit să apere patru lovituri de pedeapsă consecutive în succesul Stelei în faţa Barcelonei (2-0). Performanţa de atunci l-a făcut să intre în Cartea Recordurilor. Duckadam a apărat de două ori şi poarta naţionalei României.



3: Fosta campioană olimpică şi mondială Ecaterina Oancia Iane a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 70 de ani. Născută pe 25 martie 1954, la Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş, Ecaterina Oancia Iane a scris istorie în sportul românesc din postura de cârmaci. Oancia a fost triplă medaliată olimpică, la Los Angeles 84 şi Seoul 88, cu aur, argint şi bronz, dar şi triplă campioană mondială.



12: Fostul mare gimnast român Dan Grecu a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani. Campion mondial în 1974, Dan Grecu a deschis drumul de aur al gimnasticii din România, iar performanţele sale ca sportiv au fost dublate de cele obţinute ca antrenor al lotului naţional: medalii la europene, mondiale şi Jocuri Olimpice, culminând cu aurul la cal al lui Marius Urzică, la Sydney 2000 şi cu cele patru clasări pe podium la Atena 2004 (bronz istoric la echipe, argint la cal, Marius Urzică, argint la sol şi bronz la sărituri, Marian Drăgulescu). Dan Grecu a primit Colanul de Aur al COSR în martie 2024. Dumnezeu să-l odihnească! Veşnic în amintirile noastre!'', transmite COSR. Dan Grecu a cucerit bronzul olimpic la inele în 1976, la Montreal, având în palmares şi trei medalii la Mondiale, la acelaşi aparat, aur în 1974, argint în 1979 şi bronz în 1978. A cucerit şi un titlu european, în 1975.

Sursa: AGERPRES

