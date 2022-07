McEnroe cere ridicarea regulilor de vaccinare pentru a-i permite lui Djokovic să joace la US Open

Sârbului i s-a refuzat oportunitatea de a participa la Australian Open în ianuarie din cauza deciziei sale de a rămâne nevaccinat. Administrația americană a renunțat recent la cerința ca toți pasagerii care sosesc în SUA să prezinte un test Covid negativ înainte de a se îmbarca în avion, dar a menținut necesitatea prezentării la sosire a unei dovezi de vaccinare completă.

„Nu există niciun plan de relaxare a regulilor americane de imigrare care impun ca pasagerii care sosesc să fi fost vaccinați pentru Covid", a relatat Telegraph. Acest lucru l-a determinat pe McEnroe, de patru ori câștigător al turneului american de Grand Slam, să pledeze pe lângă cei de la putere pentru a reveni asupra deciziei.

„Acești politicieni se bagă prea mult", a declarat McEnroe după finala de la Wimbledon, câștigată de Djokovic în fața lui Nick Kyrgios.

„Au făcut-o în Australia. Să-l lăsăm pe tip să vină și să joace în SUA, vreau să spun, haideți. Este ridicol. Dar nu eu iau aceste decizii. Sper ca cineva să o ia pe cea corectă și să-i permită să joace. Asta e părerea mea personală.

Poți fi de acord să fii testat. Nu știu ce să zic. Trebuie să existe o modalitate de a evita asta, dar vom aștepta și vom vedea. Nu despre asta este vorba în acest moment".

Înainte de Wimbledon, proaspătul campion de Grand Slam și-a reafirmat poziția de a nu vorbi despre vaccinul coronavirus.

„Începând de astăzi, nu am voie să intru în State în aceste condiții", a declarat tenismenul sârb. „Sunt conștient de acest lucru și asta reprezintă o motivație în plus pentru a mă descurca bine aici și sper să pot face un turneu foarte bun, așa cum am făcut-o la ultimele trei ediții.

Apoi va trebui să aștept și să văd. Mi-ar plăcea să merg în State. Dar, începând de astăzi, acest lucru nu este posibil. Nu mai pot face prea multe. Depinde de guvernul american să ia o decizie dacă permite sau nu ca persoanele nevaccinate să intre în țară".

