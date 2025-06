Dominic Fritz: Am depus cerere pentru cetăţenia română anul trecut, aştept la rând

"Vreau să clarific că mi-am depus de un an dosarul pentru cetăţenia României. Îndeplinesc toate condiţiile. Trebuie să locuieşti cel puţin patru ani în România ca cetăţean UE pentru a obţine cetăţenia. Evident că eu, ca primar al Timişoarei, de cinci ani locuiesc în România, deci îndeplinesc toate condiţiile şi singurul motiv de ce încă nu am primit-o este că dosarul meu, din cele 50.000 de dosare care au fost depuse anul trecut, încă nu a ajuns la rând. Aştept la coadă ca toată lumea şi mă bucur", a declarat Fritz într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR.



Întrebat despre o decizie a instanţei legată de faptul că preşedinţii de partid sunt asimilaţi cu funcţionarii publici, respectiv dacă există vreo problemă de legalitate legată de faptul că nu are cetăţenia română, Dominic Fritz a infirmat.



"Nu există nicio problemă de legalitate, fiindcă există o hotărâre a Înaltei Curţi care pentru cazuri penale asimilează această funcţie - adică, dacă un preşedinte de partid este cercetat penal sau trimis în judecată pentru o faptă penală, atunci poate fi pedepsit ca un funcţionar public, dar aceasta nu are legătură cu dreptul civil. Este foarte clar în legea partidelor că cetăţenii Uniunii Europene pot fi membri dacă au domiciliul în România cu drepturi depline şi mi-am exercitat dreptul de a candida", a explicat liderul USR.

AGERPRES