Nadia Comăneci și Mihai Covaliu au semnat pe peretele olimpicilor la Lausanne

"Este o onoare să mă semnez alături de toate legendele la Casa Olimpică", a transmis Nadia Comăneci pe contul oficial de Facebook.

Cei doi s-au aflat la Lausanne cu ocazia reuniunii Comitetului Executiv al Comitetului Internațional Olimpic (CIO), fiindu-le recunoscute cu această ocazie meritele olimpice din partea Asocieției Mondiale a Olimpicilor, din partea căruia au primit Certificatul de Recunoștere, Diploma Oly.

„Sunt mândru să primesc recunoaștere pentru contribuția mea ca sabrer dublu medaliat olimpic, aur la JO Sydney 2000 și bronz la JO Beijing 2008. Cele 4 ediții de Jocuri la care am participat ca sportiv, din 1996 în 2008, plus cele două în care am participat ca antrenor, argint cu echipa la JO Londra 2012, plus cea de la JO Rio 2016, au fost cele mai frumoase experiențe din cariera mea" , a punctat momentul Mihai Covaliu, președinte COSR, citat de pagina de facebook oficială a COSR.

Nadia Comăneci este cea mai medaliată sportivă din România la Jocurile Olimpice. Nadia a câștigat la două ediții de Jocuri, Montreal 1976 și Moscova 1980, 9medalii: 5 de aur, 3 de argint, 1 bronz.

