Novak Djokovic stârnește reacțiile colegilor săi. Rafael Nadal îl ACUZĂ

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a reacționat dur la atitudinea anti vaccinistă a sârbului Novak Djokovic, care se războiește acum cu autoritățile australiene, scrie bbc.com.

Acesta spune că îi pare rău pentru Novak Djokovic, după ce i s-a refuzat intrarea în Australia, dar a adăugat că nr. 1 mondial ar fi putut juca dacă ar fi vrut.

„Cred că dacă ar vrea, ar juca fără probleme aici, în Australia. Fiecare este liber să ia propriile decizii, dar apoi trebuie să suporte consecințele. Sigur că nu-mi place această situație. Într-un fel, îmi pare rău pentru el. Dar, în același timp, cunoștea condițiile încă de acum câteva luni", a spus Rafael Nadal.

Turneul Australian Open începe pe 17 ianuarie 2022 iar Djokovic urma să-și apere titlul, dar autoritățile l-au reținut la sosirea pe aeroportul din Melbourne, în pofida acceptării de către federația de tenis din această țară și a faptului că a fost infectat cu COVID-19.

Încălcarea regulilor care spun că doar vaccinarea este admisă în Australia, a stârnit controverse. Tenismanul de 34 de ani este reținut într-un hotel, iar avocații săi au înaintat un recurs împotriva expulzării.

Totodată, organizatorii Australian Open au declarat că scutirea medicală a sârbului a fost acordată de două comisii medicale independente, organizate de Tennis Australia și statul Victoria, dar baza scutirii nu a fost dezvăluită. Decizia de a permite acestuia să joace la turneu a stârnit reacții negative în această țară unde populația a fost supusă la restricții stricte din cauza pandemiei.

Prim-ministrul Scott Morrison a spus că nimeni nu este deasupra legilor țării.

„Nu pot să am o părere clară despre tot pentru că nu am toate detaliile. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că am trecut prin vremuri foarte dificile și multe familii au suferit foarte mult în ultimii doi ani. Este normal ca oamenii să fie foarte frustrați de acest caz, deoarece au trecut prin blocaje foarte dure și mulți oameni nu s-au putut întoarce acasă”, a spus demnitarul.

Și Rafael Nadal a fost infectat în decembrie 2021 dar este un susținător al vaccinării anti COVID-19.

„Dacă oamenii spun că trebuie să ne vaccinăm, trebuie să facem vaccin. Acesta este punctul meu de vedere. Am trecut prin Covid. Am fost vaccinat de două ori. Dacă faci asta, nu ai nicio problemă să joci aici. Acesta este singurul lucru clar. Lumea, în opinia mea, a suferit suficient de mult încât să nu respecte regulile. După ce mulți oameni au murit în ultimii doi ani, sentimentul meu este că vaccinul este singura modalitate de a opri această pandemie. Așa spun oamenii care înțeleg asta, iar eu nu am o altă opinie”, explică spaniolul.

Rusul Daniil Medvedev, care va fi cap de serie nr.1 la Australian Open dacă Djokovic nu joacă, spune că este greu de știut ce trebuie făcut.

„Dacă are o scutire corectă de la regulă, ei bine, ar trebui să fie aici. Dacă nu o are, nu ar trebui să fie aici. Sună ușor, dar pare foarte dur în viața reală și nu cunosc amănuntele poveștii, așa că mă concentrez doar pe mine”, a spus Medvedev.