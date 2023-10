Fanii îi aduc un omagiu lui Bobby Charlton pe Old Trafford

Un fan s-a urcat pe statuie, care este acum înconjurată de garduri, pentru a lega o eșarfă roșie a lui United în jurul gâtului lui Charlton.

Pep Guardiola, managerul rivalilor din oraș, Manchester City, a numit moartea lui Charlton "o pierdere uriașă pentru familia sa, pentru Manchester United, pentru fotbalul englez, pentru fotbalul european".

"Avem Premier League, pe care îl avem, și avem fotbalul englezesc, pe care îl avem, datorită acestui tip de personalități, datorită felului în care se comportă pe teren și în afara lui, ei fac din această țară un loc incredibil în care să trăiești și să joci fotbal", a declarat Guardiola sâmbătă.

Guardiola a adăugat că City va pregăti un omagiu pentru meciul de campionat cu United de duminica viitoare.

Alte cluburi au prezentat condoleanțe pe rețelele de socializare.

La câteva ore după ce a aflat de moartea lui Charlton, Manchester United s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Sheffield United, Diogo Dalot marcând golul victoriei în minutul 77 cu un șut genial din afara careului, un omagiu potrivit pentru Charlton, care era celebru pentru loviturile sale spectaculoase de la distanță.

După gol, în tribune s-a scandat "One Bobby Charlton".

"Când am intrat în acest meci am vrut să contribuim puțin mai mult", a declarat Dalot pentru Sky Sports. "Am simțit că prin victorie am dat un pic de bucurie într-o zi tristă".

Dalot și coechipierii săi au spus că Charlton a fost o prezență constantă în jurul clubului, vizitând vestiarul, indiferent dacă echipa câștiga sau pierdea.

"(Charlton) a luminat locul", a spus fundașul Harry Maguire. "Puteai vedea aura pe care o aducea în vestiar. Puteai vedea cât de mult respect aveau băieții, personalul și clubul pentru el".

Jucătorii de la ambele echipe au purtat brățări negre la meci.

Manchester United a declarat că se discută planuri comemorative înaintea meciului de marți, din faza grupelor Ligii Campionilor, împotriva FC Copenhaga.

