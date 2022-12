Orașe în care să mergi la meciuri de fotbal pentru o experiență unică

Londra

Englezii sunt cei care au inventat fotbalul, iar experiență unui meci din Premier League este ceva ce merită să trăiești pe viu. Ține cont că biletele sunt destul de scumpe, iar la unele partide este posibil să nu găsești dacă nu cauți din timp. Iar Londra este orașul britanic cel mai ofertant din acest punct de vedere, din moment ce poți merge la Arsenal, Chelsea, Tottenham, Fulham și West Ham United.

Ca atracții turistice, în Londra vei găsi o mulțime. London Eye este una dintre ele, din care poți admira orașul de la înălțime. De asemenea, poți vizita și celebrul Turn al Londrei, dar și Tower Bridge. Palatul Buckingham, British Museum, Parlamentul britanic, Westminster Abbey și Trafalgar Square sunt și ele obiective turistice pe care merită să le vizitezi. Ține însă cont că Londra este o metropolă uriașă și câteva zile nu îți vor fi de ajuns pentru a te bucura de tot ce are de oferit acest oraș.

Roma

Capitala Italiei e reprezentată în Serie A de două dintre cele mai iubite echipe din Italia, AS Roma și Lazio Roma. Ar fi ideal să poți să ajungi la un derby între aceste echipe, la care atmosfera este cu adevărat spectaculoasă. Biletele la meciurile din Serie A sunt mai ieftine decât cele din Premier League, așa cum și Roma este un oraș mult mai ieftin decât Londra. Poți găsi bilete ieftine de avion dacă rezervi din timp, iar prețurile din cazări sunt și ele mult mai accesibile.

Cât despre obiectivele turistice, Roma este un oraș încărcat de istorie, în care te poți simți ca într-un muzeu în aer liber. În plus, intrarea la multe obiective turistice este gratuită. Poți vizita așadar Fontana Di Trevi, unde merită să îți pui o dorință, Basilica Sfântului Petru, Panteonul din Roma, Treptele Spaniole și Forumul Roman. Desigur, atracția principală a orașului este Colosseumul, ce are o vechime de aproape 2.000 de ani. Este locul pentru care mulți turiști aleg să vină în Roma și îl vei întâlni pe foarte multe suveniruri din oraș. De altfel, faima sa a făcut ca aici să se filmeze și scene din filme precum Jumper și Spectre, iar Colosseumul apare și în jocuri video ca Ancient Rome.

Barcelona

FC Barcelona este una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din lume, iar o experiență pe uriașul Camp Nou este ceva ce merită să trăiești. De asemenea, e recomandată și o vizită la muzeul clubului FC Barcelona, care e impresionant.

Cât privește atracțiile turistice, și în Barcelona te vei simți ca într-un muzeu în aer liber, munca lui Antoni Gaudi fiind impresionantă. Sagrada Familia este simbolul orașului și merită vizitată și pe interior. De asemenea, parcul Guell are un farmec aparte, la fel ca plimbările din centrul vechi. Casa Millo și Casa Batllo sunt alte clădiri cu arhitectură superbă pe care merită să le iei în calcul. Iar dacă îți plac parcurile, te poți plimba și prin Ciutadella, unde poți descoperi o fântână uriașă superbă.