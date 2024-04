(P) „Împreună spre 0%” - impactul campaniei Kindred Group în favoarea Jocului Responsabil

Proiectul care vizează reducerea la Zero a încasărilor provenite de la jucătorii vulnerabili este implementat și în România, unde compania este prezentă cu brandul său global Unibet și cu un brand dezvoltat special pentru piața locală - Vlad Cazino.

Ambele se bucură de o largă popularitate în rândul pasionaților de jocuri de noroc online din România, care au astfel la dispoziție platforme moderne de divertisment pe internet, licențiate ONJN (L1160657W000330, 18+).

Pentru a se respecta inclusiv partea de transparență ridicată, de curând au fost publicate datele înregistrate de Kindred Group în materie de venituri din jocuri de noroc cu impact nedorit. Astfel, în primul trimestru fiscal din anul 2024 (perioada de 90 de zile dintre 19 decembrie 2023 și 18 martie 2024), compania a consemnat o ușoară creștere a veniturilor de la jucătorii cu risc ridicat, comparativ cu ultimul trimestru din 2023.

Raportate la aceeași perioadă a anului trecut, datele sunt însă pozitive: 3,1% în T1, 2024, față de 3,3% în T1, 2023. Datele publicate pentru finalul anului 2023 indicau 3,2% venituri de acest gen, nedorite de către Kindred Group.

Demnă de a fi menționată este și proporția clienților detectați care au manifestat un comportament îmbunătățit după intervenții: 87,1% în T1, 2024, comparativ cu 87,4% în T4, 2023 și 83,0% în T1, 2023. Și la acest capitol, evoluția este de apreciat mai ales din perspectiva la nivel de 12 luni.

"Continuăm să observăm o fluctuație a cotei noastre din veniturile de la jucătorii cu risc ridicat, de la un trimestru la altul. Lucrăm îndeaproape cu toate echipele din companie pentru a sprijini clienții către o experiență de jocuri de noroc etică și corectă din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, este încurajator să vedem că datele s-au îmbunătățit constant din anul 2020. O tendință similară poate fi observată în ceea ce privește efectul comportamentului de joc mai sănătos după intervenții. Acest lucru ne spune două lucruri: munca noastră dă roade, dar trebuie să continuăm eforturile pentru a propulsa o progresie durabilă", a explicat Alexander Westrell, Director de Comunicații la Kindred Group.

Jocul responsabil, în centrul atenției și în România

Pentru a proteja experiența pasionaților de jocuri de cazino online, pariuri online și orice alte forme de jocuri de noroc, operatorii de pe piața locală realizează diverse demersuri ce au la bază partea de informare și partea de implementare a unor mecanisme de protecție axate pe tehnologie.

Dincolo de obligațiile legale, Kindred Group se evidențiază prin acțiunile sale etice în acest domeniu. Din proprie inițiativă, derulează constant campanii ample care susțin jocul responsabil - atitudinea corectă, echilibrată, a jucătorilor interesați de gambling, pentru a se evita excesele de orice fel și efectele negative posibile.

Împreună spre 0% - angajamentul global Kindred Group

În anul 2020, Kindred Group a comunicat un obiectiv extrem de curajos: atingerea nivelului de 0% încasări provenite de la jucătorii vulnerabili. Ulterior, compania a început să comunice în mod transparent despre cota sa de venituri din jocurile de noroc dăunătoare, raportând datele și efectul de îmbunătățire după intervenții în fiecare trimestru.

De curând, campania Împreună spre 0% a ajuns să fie ilustrată și pe tricourile echipelor de fotbal sponsorizate de Unibet. După ce mesajul cu privire la joc responsabil a devenit vizibil pe echipamentul de joc al formațiilor Glasgow Rangers și Middlesborough, s-a optat pentru afișarea acestuia și pe tricourile echipelor FC Botoșani și FC Hermannstadt, ambele din primul eșalon al campionatului de fotbal din România, Liga 1.

Jocul responsabil este în centrul atenției pentru Kindred Group, acțiunile realizându-se nu doar prin astfel de campanii de comunicare, ci și prin alegerea unor soluții cu tehnologie de ultimă generație, implementate pe platformele de cazino online și pariuri online. Jucătorii pot folosi instrumente complexe, dar simplu de utilizat și foarte eficiente. Astfel, conștientizează mai bine timpul petrecut la păcănele online sau alte jocuri de profil și au acces la rapoarte exacte cu sumele de bani cheltuite pentru distracția de acest gen.

De asemenea, există chiar posibilitatea de auto-excludere pentru o perioadă de timp. În paralel, sistemele introduse de Kindred Group monitorizează activitatea de joc și identifică mai rapid comportamentele posibil dăunătoare. Operatorii umani analizează informațiile și intervin adecvat în funcție de situație.

Kindred Group este una dintre cele mai cunoscute companii din domeniul jocurilor de noroc online la nivel internațional. Unibet, brand popular și pe piața locală, are o istorie de peste 25 de ani, în care a pus accent pe distracția responsabilă în jocurile de noroc.

Sub titulatura „Împreună spre zero”, Kindred și-a asumat obiectivul de a atinge în viitorul apropiat ținta de zero încasări de la jucătorii cu risc, fiind primul operator care adoptă un indicator pentru urmărirea veniturilor din câștiguri brute de la clienții cu risc ridicat de adicție.