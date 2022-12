Portarul unei echipe de fotbal din Australia și arbitrul, bătuți de suporteri în timpul meciului

Meciul Melbourne City-Melbourne Victory din A-League a fost abandonat după ce fanii au rănit un jucător și un arbitru.

Fanii au intrat pe teren în minutul 22 al meciului. Arbitrul Alex King a încercat să îl protejeze pe portarul lui City, Tom Glover, însă ambii au fost răniți la nivelul feței după ce au fost loviți cu o găleată metalică.

Imagini de pe stadion par să-l arate pe Glover aruncând o rachetă înapoi în direcția suporterilor înfuriați ai echipei adverse și provocându-i pe aceștia, care au năvălit pe teren câteva secunde mai târziu.

Firma care se ocupa cu securitatea a asistat neputincioasă la scenele rușinoase care au urmat, când Glover a fost lovit în față, în timp ce arbitrul Alex King a fost și el atacat.

Glover a fost cusut înainte de a fi transportat la spital pentru analize. În timpul altercației, un cameraman de televiziune a fost și el rănit de o brichetă.

Conducerea clubului Victory a anunțat că este „devastată" și „condamnă fără echivoc comportamentul îngrozitor" al fanilor la meciul de sâmbătă, potrivit BBC.

Din motive de securitate, meciul nu s-a mai reluat.

9NewsAUS: RT @9NewsMelb: Melbourne fans stormed AAMI Park to protest the decision to move the A-League Grand Final to Sydney, causing the derby to be abandoned after 20 minutes of play.



Melbourne City goalkeeper was assaulted, left bleeding from the hea… pic.twitter.com/2oFh7Pgolv