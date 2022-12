Premier League revine la o săptămână după finala Cupei Mondiale: Top meciuri de Boxing Day

26 decembrie este o zi în care englezii joacă fotbal din 1958 încoace, iar în acest an fanii vor putea urmări meciurile din etapa a 17-a din Premier League.

Programul este următorul:

Luni, 26 decembrie

ora 14:30: Brentford - Tottenham

ora 17:00: Crystal Palace - Fulham

ora 17:00: Everton - Wolverhampton

ora 17:00: Leicester - Newcastle United

ora 17:00: Southampton - Brighton & Hove

ora 19:30: Aston Villa - Liverpool

ora 22:00: Arsenal - West Ham United

Marți, 27 decembrie

ora 19:30: Chelsea - Bournemouth

ora 22:00: Manchester United - Nottingham Forest

Miercuri, 28 decembrie

ora 22:00: Leeds - Manchester City

Top trei meciuri de urmărit de Boxing Day

1. Brentford - Tottenham

Înaintea acestei partide, Brentford este pe locul 10, cu 19 puncte, în timp ce Tottenham stă mult mai bine și este pe patru, cu 29 de puncte. În ultimul meci dinaintea întreruperii, Brentford a produs una dintre cele mai mari surprize ale sezonului și a câștigat pe terenul lui Manchester City, scor 2-1. În schimb, Tottenham a câștigat acasă un meci spectaculos contra celor de la Leeds United, scor 4-3.

Tottenham este neînvinsă în ultimele trei partide contra celor de la Brentford. A câștigat cu 2-0 ambele meciuri din 2021, iar în aprilie 2022 a terminat la egalitate, scor 0-0, în deplasarea de la Brentford. În meciurile de acasă, Brentford are o singură victorie în ultimele cinci confruntări. În schimb, Tottenham are trei victorii în ultimele cinci deplasări din toate competițiile. La agențiile de pariuri sportive Tottenham este favorită să obțină victoria, având cota 1.95. Egalul are cota 3.55, la fel ca succesul celor de la Brentford. Bookmakerii înclină să creadă că ambele echipe vor marca, astfel că această selecție are cota 1.66. În schimb, cota pentru ca cel mult o echipă să înscrie este 2.15.

2. Aston Villa - Liverpool

Aston Villa și Liverpool sunt două echipe care au un sezon sub așteptările ce există de la ele. Aston Villa este abia pe locul 12, într-un sezon în care își propunea să atace prezența în cupele europene, în timp ce Liverpool este doar pe 6, la șapte puncte distanță de locurile care permit prezența în sezonul viitor al Champions League.

După un start foarte slab de sezon, Liverpool începe să dea semne de revenire și a reușit să lege două victorii la rând în campionat, un succes în deplasare la Tottenham și o victorie acasă cu Southampton. Și Aston Villa vine după două victorii la rând în campionat, acasă cu Manchester United și în deplasare la Brighton & Hove. În ultimele două deplasări de la Birmingham, Liverpool a obținut două victorii. Totuși, fanii nu pot uita nici până astăzi eșecul din 2020, cu 7-2. Liverpool are însă patru victorii la rând în confruntările cu Aston Villa și pornește ca favorită și de această dată. Are cota 1.65 să obțină un succes, egalul are cota 4.00, iar victoria celor de la Villa are cota 4.60.

3. Arsenal - West Ham United

Seara de Boxing Day este închisă de un meci special, în care liderul din Premier League, Arsenal Londra, întâlnește West Ham United, o echipă care a investit masiv în transferuri în vară. Dacă Arsenal are un avans de cinci puncte față de Manchester City, West Ham are un sezon mult sub așteptări și este abia pe locul 16, cu 14 puncte acumulate în precedentele 15 meciuri. Echipa are un moral foarte slab și vine după trei înfrângeri la rând în Premier League. De partea cealaltă, Arsenal este neînvinsă în ultimele opt meciuri din Premier League și are doar o remiză cu Southampton în această serie.

Arsenal are șapte victorii din ultimele șapte meciuri de pe teren propriu cu West Ham United, iar de patru ori nu a primit gol. Cota pentru o victorie la zero a lui Arsenal în această partidă este 2.40. În schimb, cotele 1X2 sunt următoarele: Arsenal are 1.44 la victorie, egalul are cota 4.40, iar succesul celor de la West Ham are 6.70.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.