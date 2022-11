Președintele WTA: Se va afla adevărul despre acuzația de doping a Simonei Halep

Oficialul WTA a mărturisit că a discutat cu Simona Halep, de două ori campioană de Grand Slam. Ea a fost suspendată după ce a ieșit pozitiv la testul pentru o substanță interzisă la US Open, care s-a desfășurat în august 2022, scrie tennisworldusa.org.

"Cred că nu a făcut ceva intenționat. Acestea fiind spuse, cred cu tărie în programul nostru anti-doping și cred că este bun, iar jucătorii noștri îl susțin, de asemenea. Și dacă o întrebi pe Simona, și ea îl susține. Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce avansăm în proces, adevărul va ieși la iveală și îl vom aborda în consecință. Dar am multă simpatie pentru Simona, pentru că nu i-aș pune niciodată la îndoială integritatea”, a precizat Steve Simon.

Totodată, el a mai vorbit și despre cazul chinezoaicei Peng Shuai.

În urmă cu un an, WTA a suspendat toate turneele din China din cauza îngrijorărilor legate de siguranța jucătoarei Peng Shuai, care a acuzat un fost oficial al guvernului chinez de violență împotriva sa. Ca urmare a acestor afirmații, Steve Simon și-ar fi dorit o investigație completă și transparentă dar acest lucru nu a fost posibil, deocamdată.

„Sperăm să ne întoarcem în China, dar evident că avem câteva probleme de rezolvat”, a spus acesta, precizând că dificultățile sunt legate de situația tenismanei și de restricțiile anti COVID-19.

„Trebuie să rezolvăm situația lui Shuai Peng. O vrem. Dar nu am primit asigurările pe care le dorim cu privire la ancheta pe care am solicitat-o. Care este povestea reală? Atât am cerut. Care e povestea? Evident, a avut mult curaj să spună aceste lucruri. Iar ceea ce am cerut este o anchetă pentru a înțelege ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și apoi să ne ocupăm de ele în mod corespunzător”.