REACȚII din întreaga lume la moartea celebrului fotbalist Pele

Președintele SUA, Joe Biden

Pentru un sport care unește lumea ca nici un altul, ascensiunea lui Pele de la începuturi umile la legenda fotbalului este o poveste despre ceea ce este posibil. Astăzi, gândurile mele și ale (primei doamne) Jill se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit.

Fostul președinte SUA, Barack Obama

Pele a fost unul dintre cei mai mari care au jucat vreodată acest joc frumos. Și, fiind unul dintre cei mai cunoscuți atleți din lume, a înțeles puterea sportului de a aduce oamenii împreună. Gândurile noastre sunt alături de familia sa și de toți cei care l-au iubit și admirat.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin

"A fost primul superstar global al jocului și, datorită realizărilor de pe teren și din afara lui, a jucat un rol de pionierat în ascensiunea fotbalului pentru a deveni cel mai popular sport din lume. Ne va lipsi foarte mult."

Actorul Sylvester Stallone, colegul lui Pele în "Fuga spre victorie"

Pele cel Mare! Odihnește-te în pace! A fost un om bun.

Clubul de fotbal New York City

Mulțumim, Pele. Nimeni nu a făcut mai mult pentru acest sport aici și peste tot. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii săi.

Președintele Argentinei, Alberto Fernandez

Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie a plecat dintre noi. Ne vom aminti mereu de acei ani în care Pele a uimit lumea cu abilitățile sale. O îmbrățișare puternică familiei sale și poporului brazilian, care îl va purta în inimile sale.

Franz Beckenbauer câștigător al Cupei Mondiale cu Gemania

Fotbalul l-a pierdut astăzi pe cel mai mare din istoria sa - iar eu am pierdut un prieten unic. Fotbalul va fi al tău pentru totdeauna. Odihnește-te în pace, Pele.

Gary Lineker, cel mai bun marcator al Cupei Mondiale din 1986

Pele a murit. Cel mai divin dintre fotbaliști și cel mai vesel dintre oameni. A jucat un joc de care doar câțiva aleși s-au apropiat. De trei ori a ridicat cel mai râvnit trofeu de aur în acel frumos tricou galben. Poate că ne-a părăsit, dar va avea mereu nemurirea fotbalistică. RIP Pele

Președintele Boliviei, Luis Arce

Astăzi, lumea a pierdut o mare legendă a fotbalului, Pele, al cărui exemplu de perseverență și dragoste pentru acest sport transcende generațiile. Îți mulțumim că ai luminat terenul cu talentul tău. Transmitem condoleanțe familiei sale și întregii țări a Braziliei.

Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach

Odată cu dispariția lui Pele, lumea a pierdut o mare icoană sportivă. Așa cum am putut experimenta eu însumi, a fost un adevărat credincios în valorile olimpice și un purtător mândru al flăcării olimpice. A fost un privilegiu să îi înmânez Ordinul Olimpic.

Fostul jucător al Marii Britanii, Geoff Hurst

Am atât de multe amintiri cu Pele, fără îndoială cel mai bun fotbalist împotriva căruia am jucat vreodată (Bobby Moore fiind cel mai bun fotbalist alături de care am jucat vreodată). Pentru mine, Pele rămâne cel mai mare jucător din toate timpurile și am fost mândru să fiu pe teren cu el. RIP Pele și îți mulțumesc.

Manchester United

Odihnește-te în pace, Pele. Îți mulțumim pentru bucuria pe care ai adus-o fanilor fotbalului din întreaga lume.

Liverpool

O legendă, o icoană și un adevărat mare jucător, care va fi ținut minte pentru totdeauna. Odihnește-te în pace, Pele.

Real Madrid

Real Madrid C.F., președintele și consiliul său de administrație regretă profund decesul legendei fotbalului mondial Edson Arantes do Nascimento, Pele, unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Real Madrid dorește să transmită condoleanțe familiei sale, celor dragi, cluburilor sale, Confederației braziliene și tuturor fanilor fotbalului din Brazilia și din întreaga lume.

Barcelona

Barca regretă profund decesul lui "Rei" (Regele) Pele, unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Odată cu el, fotbalul a devenit mai mare. Fie ca el să se odihnească în pace.

Asociația de Fotbal din Țara Galilor

Pele ne-a frânt inimile în 1958, când a marcat primul său gol la Cupa Mondială, eliminând Cymru. Astăzi, inimile noastre sunt frânte din nou. O adevărată legendă sportivă. Gândurile noastre sunt alături de poporul brazilian și de familia fotbalului mondial.

Președintele Federației Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina

"Milioane de oameni s-au recunoscut în el într-o frumoasă poveste de răscumpărare și de mare pasiune. Clasa lui ne va lumina pentru totdeauna ochii."

UNESCO

Suntem profund întristați de dispariția lui Pele. Transmitem condoleanțele noastre poporului brazilian și familiei fotbalului. Pele a fost Campionul UNESCO pentru sport din 1994 și a lucrat neîncetat pentru a promova sportul ca instrument pentru pace. Ne va lipsi foarte mult.

Osvaldo Ardiles câștigător al Cupei Mondiale cu Argentina

Regele regilor a murit. Un jucător extraordinar. Unic. De trei ori câștigător al Cupei Mondiale, peste 1.000 de goluri. Idolul meu când eram tânăr. A făcut din fotbal un joc frumos și cu adevărat internațional. Perioada în care am jucat alături de el în Escape to Victory a fost un vis devenit realitate. RIP Pele.

Selecționerul Franței, Didier Deschamps

Odată cu dispariția lui Pele, fotbalul a pierdut una dintre cele mai frumoase legende ale sale, dacă nu chiar cea mai frumoasă. Ca toate legendele, Regele părea nemuritor. Îi făcea pe oameni să viseze și a continuat să facă generații și generații de fani ai sportului nostru.

Fostul atacant argentinian Gabriel Batistuta

Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai oferit lumii fotbalului. RIP pentru o legendă.

Atacantul uruguayan Luis Suarez

Moștenirea lui va fi eternă. Odihnește-te în pace, rege.

Echipa națională a Mexicului

Astăzi, lumea fotbalului plânge pentru pierderea lui O Rei. Ne luăm rămas bun de la o legendă care va trăi veșnic. Odihnește-te în pace, Edson Arantes do Nascimento, Pele. Unul dintre cei mai mari jucători care au făcut-o vreodată.

Președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador

Odihnească-se în pace Pele, marele fotbalist și profesor umil, care cu siguranță a influențat cu exemplul său jucători precum Ronaldinho, care a declarat în februarie 2021: "Tatăl meu mi-a spus că este mai bine să învăț să controlez mingea desculț pentru a avea sensibilitate în picioare și i-am promis că voi controla mingea ca nimeni altul, dar ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost că nu a avut bani să-mi dea o pereche de pantofi."

Fostul internațional argentinian Claudio Caniggia

Una dintre cele mai mari surse de inspirație pentru a juca fotbal. Încă de când eram copil l-am admirat, ca toți cei care înțeleg și iubesc acest sport. Pentru totdeauna Pele.

Rafal Nadal, multiplu câștigător de Grand Slam

O zi tristă pentru lumea fotbalului, pentru lumea sportului. Moștenirea lui va fi mereu cu noi. Nu l-am văzut jucând, nu am fost atât de norocos, dar întotdeauna am fost învățat și mi s-a spus că el a fost Regele fotbalului.

Multiplul campion olimpic la sprint Usain Bolt

O legendă sportivă. Odihnească-se în pace Regele Pele.

Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken

Pele a fost o adevărată legendă; nu a existat nimeni ca el. El trancende, de asemenea, jocul și a inspirat generații întregi pe teren și în afara lui.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro

Când eram copil, l-am urmărit pe Pele la Cupa Mondială pe un ecran alb-negru. Tatăl meu mi-a spus că era cel mai bun fotbalist din lume. Astăzi cred că tatăl meu avea dreptate.

Multiplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton

Azi am pierdut o legendă. Îți mulțumim că ți-ai împărtășit talentul, geniul și dragostea cu noi. Moștenirea lui @Pele ne va inspira mereu și mereu.

Stefano Domenicali, director general al Formulei 1

A fost o lumină strălucitoare pentru Brazilia și pentru milioane de oameni din întreaga lume. Abilitatea, zâmbetul și strălucirea lui vor trăi pentru totdeauna.

Billie Jean King, fostă nr.1 WTA

"O mare parte din sport este divertisment pentru fani, iar calitățile atletice și îndemânarea lui Pele l-au făcut cunoscut la nivel mondial. Am avut onoarea de a petrece timp cu el. Era vesel și avea acel ceva special."

