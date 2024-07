Real Madrid, primul club din lume cu venituri de peste un miliard de euro

"Venitul din exploatare pentru exerciţiul financiar 2023/2024 a ajuns la 1,073 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 230 de milioane (27%) faţă de exerciţiul financiar 2022/2023. În acest an, în ciuda faptului că stadionul nu a fost încă pe deplin operaţional, clubul a reuşit să depăşească nivelul de un miliard de euro ca venituri din exploatare înainte de cedarea mijloacelor fixe, cifră neatinsă până în prezent de niciun club din fotbal", precizează Real Madrid într-un comunicat.



Clubul madrilen a încheiat exerciţiul financiar 2023/2024 cu un beneficiu după impozitare de 16 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 32% în raport cu exerciţiul precedent (12 milioane de euro).



Graţie beneficiilor obţinute, clubul şi-a crescut valoarea activelor nete an de an, pentru a atinge o valoare de 574 de milioane de euro la 30 iunie 2024.



Pe de altă parte, "în cursul exerciţiului financiar 2023/2024, datoria clubului a crescut cu 55 de milioane de euro ca urmare a investiţiilor realizate (267 de milioane, excluzând proiectul de modernizare a stadionului)" Santiago Bernabeu.



"De remarcat în aceste investiţii este investiţia în jucători de 239 de milioane de euro şi începerea construcţiei parcării Paseo de la Castellana, în care s-au investit 16 milioane de euro"', adaugă câştigătoarea ultimei ediţii a Ligii Campionilor.



Real Madrid raportează că totodată valoarea contribuţiei clubului la "veniturile fiscale şi asigurări sociale în exerciţiul financiar 2023/2024 s-a ridicat la 277,1 milioane de euro".

