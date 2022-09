Ronaldo, desemnat cel mai influent fotbalist pe Instagram, participant la Cupa Mondială din 2022

Atacantul portughez a avut o creștere de 48% a numărului de urmăritori în ultimul an.

El câștigă în medie peste 3,5 milioane de dolari pentru o singură postare, potrivit analiștilor Nielsen Gracenote.

Coechipierul său de la Manchester United, Jadon Sancho, este cel mai influent jucător englez, în timp ce Gavi este vedeta de ultimă oră, cu o creștere de 5.165% a numărului de urmăritori.

Clasamentul se bazează pe instrumentul de măsurare a influencerilor dezvoltat de Nielsen, care evaluează numărul total de urmăritori, creșterea numărului de urmăritori, rata de implicare și valoarea medie a mărcii pe post pe Instagram pentru a obține un total al valorii media.

A fost realizat și un clasament al jucătorilor care sunt așteptați să participe la Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

Ronaldo are 480 de milioane de urmăritori pe Instagram, în timp ce argentinianul Messi este urmărit de 360 de milioane de persoane - o creștere de 38% în ultimele 12 luni - și produce o valoare mediatică de 2,6 milioane de dolari pe postare.

Trioul ofensiv de la Paris St-Germain, format din Messi, Neymar și Mbappe, ocupă locurile al doilea, al treilea și, respectiv, al patrulea după Ronaldo, fiecare având o medie de peste 1 milion de dolari pe postare.

Dintre primii 10, brazilianul Vinicius Junior a avut cea mai mare creștere a numărului de urmăritori dintre toți jucătorii, cu o creștere de 90%, după ce a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor pentru Real Madrid împotriva lui Liverpool.

Francezul N'Golo Kante ocupă locul opt în listă și are cea mai mare rată de implicare a oricărui jucător din top 10 cu postările sale, de 11%.

Următorul mare star al rețelelor de socializare pare să fie spaniolul Gavi, al cărui număr de urmăritori a crescut cu peste 5000%, ajungând la 6,2 milioane. Postările sale au o rată de implicare de aproape 30%.

Brazilienii Raphinha și Antony sunt pe locurile doi și trei în clasamentul fotbaliștilor de mare succes, cu o creștere uriașă a numărului de urmăritori după transferurile din vară la Barcelona și, respectiv, Manchester United.

Între timp, Franța va fi probabil cea mai influentă echipă pe rețelele de socializare la Cupa Mondială din 2022, cu 11,7 milioane de urmăritori pe pagina sa oficială.

Aceasta devansează Brazilia și Portugalia, care au 11,3 milioane și, respectiv, 10,3 milioane. De remarcat că 86% dintre urmăritorii Portugaliei locuiesc în afara țării.

Anglia se află pe locul patru, cu 8,5 milioane de urmăritori. Dintre jucătorii lor, extrema Sancho este cel mai influent - el are 8,9 milioane de urmăritori, o creștere de 21% în ultimul an, în timp ce are o rată de implicare de 8% în postări.

Mai mulți tineri jucători englezi au avut progrese notabile pe rețelele de socializare, printre care Jack Grealish, care are acum peste cinci milioane de urmăritori, și Aaron Ramsdale, al cărui număr de urmăritori a explodat cu un remarcabil 920% în ultimele 12 luni, după ce s-a alăturat echipei Arsenal.

