Usain Bolt, cel mai rapid sprinter din istorie, este personalitatea sportivă a anului

El a fost încoronat campion olimpic la 100 m și 200 m la trei ediții succesive ale Jocurilor Olimpice - Beijing 2008, Londra 2012 și Rio 2016.

"Sunt dovada vie că, dacă muncești din greu, poți obține tot ceea ce îți dorești", a declarat Bolt pentru BBC Sport.

"Un lucru pe care l-am învățat de la tatăl meu a fost că, dacă vrei ceva, muncește din greu pentru asta. Mi-a arătat muncind din greu pentru a ne întreține pe mine, pe mama și pe sora mea, așa că atunci când mi-a spus, am crezut.

"Trebuie doar să fii concentrat și să muncești pentru asta".

Bolt, recunoscut ca fiind cel mai mare sprinter din toate timpurile și singurul atlet care a câștigat atât proba de 100 de metri, cât și cea de 200 de metri la trei ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, a înregistrat recordul său mondial de durată la 100 de metri, de 9,58 secunde, la Campionatele Mondiale din 2009 de la Berlin.

De asemenea, el deține în continuare recordul mondial la 200 m, de 19,19 secunde, pe care l-a stabilit la patru zile după recordul de 100 m de la Berlin, aceste succese fiind primele din cele 11 medalii de aur obținute la patru Campionate Mondiale.

Primele sale medalii mondiale (argint la 200 m și la 4x100 m) au fost obținute la Osaka, în 2007 - campionate care Bolt consideră că i-au "deschis ochii" asupra muncii grele necesare pentru a avea succes. Un start fals la 100 m la Daegu, patru ani mai târziu, i-a reamintit din nou că trebuie să se concentreze asupra obiectivelor sale.

"Totul se întâmplă cu un motiv", a spus el. "Aș fi putut să merg la Daegu și să câștig și apoi să am un start fals la Jocurile Olimpice.

"Mi-a reamintit să rămân la ceea ce știam. M-a ținut concentrat și m-a făcut să continui".

Jamaicanul a completat o "triplă triplă" fără precedent de medalii olimpice de aur la ultimele sale Jocuri de la Rio - dar de atunci a pierdut titlul de la 4x100m din 2008, după ce coechipierul Nesta Carter a fost depistat pozitiv pentru o substanță interzisă.

Bolt a ales să se retragă după Campionatele Mondiale din 2017 de la Londra, unde și-a încheiat cariera strălucitoare cu bronzul la 100 m masculin.

Reflectând asupra carierei sale din atletism, Bolt a declarat: "Mă simt împlinit. Am realizat tot ce mi-am dorit în sportul meu.

"Este un sentiment extraordinar să știu că, cu determinarea și sacrificiul pe care le-am depus, am putut realiza ceea ce mi-am dorit. Încerc să motivez oamenii spunându-le să creadă în ei înșiși".

Printre câștigătorii anteriori ai premiului BBC Sports Personality of the Year Lifetime Achievement se numără Billie Jean King, Pele, Bobby Charlton, Tanni Grey-Thompson, David Beckham, Jessica Ennis-Hill, Chris Hoy și laureata de anul trecut, Simone Biles.

BBC Sports Personality of the Year are loc miercuri, 21 decembrie, la MediaCityUK din Salford.

