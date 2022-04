Verstappen și Thompson-Herah au câștigat cele mai importante Premii Laureus

Verstappen a devenit primul pilot olandez care a câștigat campionatul mondial de Formula 1, învingându-l pe Lewis Hamilton, de șapte ori câștigător, în ultimul tur, al ultimei curse din sezonul 2021, la Abu Dhabi, în decembrie.

„Încă de când eram mic, am visat să fiu pe prima treaptă și să câștig campionatul", a declarat Verstappen, în vârstă de 24 de ani, citat de Reuters.

„Reacția din Olanda a fost uimitoare din partea tuturor ziarelor și a fanilor. Este ceva ce nu voi uita niciodată.

A fost o muncă grea și ani de pregătire. Sunt incredibil de mândru... Înseamnă foarte mult să fii recunoscut pentru acest premiu, unul dintre cele mai importante din lume, așa că sunt incredibil de fericit".

Jamaicanca Thompson-Herah a devenit prima femeie care a câștigat două duble titluri olimpice consecutive la sprint, păstrându-și titlurile de la 100 m și 200 m la Tokyo, anul trecut, și încununând o ediție memorabilă a Jocurilor, cu aurul la ștafeta de 4x100 m.

„Știu că Usain Bolt a mai câștigat premiile Laureus, așa că a aduce acest trofeu acasă, în Caraibe, tot în Jamaica, este foarte special", a declarat Thompson-Herah.

„Am urmărit această cursă de 100 m de aproximativ o mie de ori până acum. Aș spune că sunt foarte, foarte mândră, dar nu pot să mă gândesc la trecut... Motivația mea este să fiu și mai bună. Mi-am spus că vreau să fiu cea mai mare sprinteră.”

Echipa de fotbal a Italiei a fost desemnată echipa anului pentru a doua oară, după ce a câștigat Campionatul European din 2020, după ce anterior primise această distincție după ce a câștigat Cupa Mondială din 2006.

Adolescenta britanică Emma Răducanu a primit premiul pentru „Descoperirea anului”, după triumful său de poveste de la New York, în septembrie, când a cucerit titlul la US Open, venind din calificări.

Tom Brady, marele jucător din NFL, care a renunțat anul acesta la planurile sale de a se retrage din activitate, a primit premiul pentru întreaga carieră, după ce a câștigat al șaptelea Super Bowl, un record, cu Tampa Bay Buccaneers.

Atacantul polonez Robert Lewandowski, de la Bayern Munchen, a primit premiul pentru realizări excepționale, după ce a marcat un record în Bundesliga germană, cu 41 de goluri, în sezonul trecut, depășind astfel recordul lui Gerd Muller.

Valentino Rossi, de șapte ori campion mondial la MotoGP, care anul trecut a pus capăt unei cariere de peste două decenii, a primit premiul "Legenda sportivă" - a treia distincție Laureus, după ce a obținut premiile "Comeback of the Year" (2011) și "Spirit of Sport" (2006).

Lista câștigătorilor Premiilor Laureus 2022



Sportivul anului: Max Verstappen

Sportiva anului: Elaine Thompson-Herah

Echipa anului: Echipa masculină de fotbal a Italiei

Descoperirea anului: Emma Răducanu

Revenirea anului: Sky Brown (skateboard)

Sportivul cu dizabilități al anului: Marcel Hug

Sportivul anului în sporturi alternative: Bethany Shriever (BMX)

Premiul pentru întreaga carieră: Tom Brady

Premiul pentru realizări excepționale: Robert Lewandowski

Premiul "Sporting Icon": Valentino Rossi

Premiul Sport for Good: Lost Boyz Inc. (organizație de caritate)

Premiul Sport for Good Society: Fundația Real Madrid

Avocatul sportiv al anului: Gerald Asamoah (fotbal) și Black Eagles (documentar)

(sursa: Mediafax)