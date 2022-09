Xavi, amuzat de ideea că a juca la Bayern ar fi ca și cum ai intra în "casa groazei”

Cele două echipe s-au întâlnit în faza grupelor din sezonul trecut, germanii câștigând de două ori cu 3-0. Barca este acum o echipă foarte diferită și are ca vârf de lance pe atacantul Robert Lewandowski, care s-a mutat pe Camp Nou, tocmai de la bavarezi.

Barcelona nu a câștigat niciodată pe terenul lui Bayern, care a triumfat în ultimele patru întâlniri directe, incluzând și victoria cu 8-2 în sferturile de finală din 2020.

În timp ce Xavi a recunoscut că sarcina din fața Barcei este descurajantă, el a spus că echipa sa nu ar trebui să se teamă să meargă la Munchen.

"Nu i-aș spune casa ororilor - este doar terenul lui Bayern", a spus Xavi la conferința de presă.

"Am văzut ambele fețe ale monedei. I-am bătut și am pierdut drastic împotriva lor, dar nu am câștigat niciodată pe Allianz și acest lucru vorbește despre cât de dificil este acest joc și despre sarcina care ne așteaptă, dar suntem optimiști.”

"Nu putem fi prea încrezători doar pentru că am avut rezultate bune în ultima vreme. Trebuie să ne amintim cum a fost să jucăm împotriva lor anul trecut, dar voi fi fericit dacă vom juca la potențialul nostru și dacă vom face asta, atunci cred că putem câștiga și putem schimba istoria".

Spaniolul are o echipă complet pregătită pentru meciul împotriva echipei lui Julien Nagelsmann și este de așteptat să îi titularizeze pe Jules Kounde, Eric Garcia, Pedri, Ousmane Dembele și Lewandowski, care au început pe bancă în victoria de sâmbătă cu 4-0 la Cadiz.

(sursa: Mediafax)