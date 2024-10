Sub zodia norocului: FCSB poate profita de haosul de la Rangers

Moment favorabil pentru FCSB diseară în faza Europa League. Rangers este în plină criză și ca organizare în club, și ca rezultate în campionat și în cupe europene. Publicația Glasgow Times, apropiată de Rangers, avertiza că clubul este aproape în aceeași situație cu cea din urmă cu 13 ani, când Glasgow Rangers a trebuit s-o ia de la zero, din liga a patra. Atunci erau datorii de aproximativ 47 de milioane de lire sterline. În momentul de față clubul are datorii de circa 18 milioane de lire sterline și „cresc furtunos de la o lună la alta”, mai scriu ziariștii de la Glasgow Times. Fosta conducere și-a dat demisia și și le-a cerut scuze suporterilor pentru că nu a putut gestiona situația. „În acest moment, cel care decide tot este managerul Philippe Clement. Și o face foarte neinspirat, Rangers ar trebui să se mulțumească doar cu un sezon ratat. Pericolul este să nu se întâmple ceva mai rău cu clubul. Suporterii n-au mai umplut stadionul și majoritatea lor critică zgomotos starea în care a ajuns echipa”, mai scriu scoțienii. Înfrângerea cu Kilmarnock a umplut paharul și l-au găsit țap ispășitor pe Philippe Clement, căruia i-au cerut demisia. Decisiv va fi pentru el meciul cu FCSB din Europa League.

„Jucăm cu echipa a doua”

Patronul FCSB a decis prioritatea clubului în această toamnă: revenirea de urgență în fruntea Superligii. „Planul cu Europa l-am îndeplinit. Suntem în grupă, avem 6 puncte, mai obținem vreo 6 și ne calificăm mai departe. Acum trebuie să recuperăm poziția în clasamentul de acasă. Nu mă interesează așa mult meciul cu Rangers, mai ales că nu joacă Ianis Hagi. Probabil nici n-o să mă uit la meci. Mult mai mult mă interesează meciurile cu Rapid, Craiova și U Cluj. Lăsați-ne să ne pregătim pentru Rapid. Jucăm cu rezervele cu Rangers, ce vrei să fac? Vrei să mă bată Rapid? La meciurile de acasă, pentru că sunt suporterii, vor juca cei mai buni jucători. Facem ca jucătorii să nu joace mai mult de 120 de minute în două meciuri, că n-ai cum să tragi atât de ei cu meciuri la trei zile”, a spus Gigi Becali. Astfel, forțată și de accidentările lui Licsandru și Șut, plus suspendarea lui Olaru, FCSB va folosi o linie de mijloc total diferită de cea din victoria cu Dinamo, cu Alhassan, Luis Phelipe și Edjouma. În apărare revine în centru Ngezana alături de Dawa, iar fundași laterali Crețu și Radunovici, iar în atac - Miculescu, Bîrligea și Ștefănescu. „Chiar dacă nu e echipa standard, este totuși un «11» care poate scoate cel puțin un egal în Scoția, voiam să-l păstrez și pe Bîrligea pentru meciul cu Rapid, însă am aflat că va fi suspendat. Așa că o să joace cu Rangers”, a mai spus Gigi Becali.

Până acum în campania europeană, FCSB a profitat din plin de momentele favorabile și de zilele proaste ale adversarelor. A prins o zi neinspirată a celor de la LASK Linz, la fel a profitat și la Salonic, când echipa lui Răzvan Lucescu a fost de nerecunoscut. Poate profita și acum, la Glasgow, de haosul de la clubul scoțian, care pare în cădere liberă. „Noi mereu ne-am mobilizat altfel în cupele europene și meciurile decisive. Nu pot spune că mergem favoriți acolo, dar vom merge la victorie. Cu nouă puncte după trei meciuri s-ar vedea tot mai clar primăvara europeană în Europa League”, a declarat Valentin Crețu.

Situație complicată pentru Ianis

Reprimit la prima echipă a lui Rangers acceptând eliminarea unei clauze care îi mărea automat salariul, Ianis Hagi a comis-o chiar la primul meci, cu St. Johnstone, încasând un cartonaș roșu direct după o intrare imprudentă și nu a apucat să-i arate lui Philippe Clement în ce formă este și cât de util poate fi echipei. Presa l-a notat cu 6 pentru cele 35 de minute jucate. A fost suspendat în campionat, nu a fost trecut pe lista UEFA pentru cupele europene, așa că mai are de așteptat ivirea unei noi șanse. Cum situația lui Philippe Clement depinde și de meciul cu FCSB, în caz de alt eșec, este foarte probabil ca belgianul să plece, moment în care s-ar răvăși din nou lucrurile la club. Ianis va fi suspendat și în următoarea etapă de campionat, acasă cu St. Mirren. Însă este posibil ca la acel meci să fie un alt antrenor la echipă. El mai are contract până în iunie 2026 și, conform declarațiilor lui, vrea să rămână la Rangers. Însă va trebui să se impună pentru postul de titular în fața lui Vaclav Cerny sau Ross McCausland singurii jucători ai lui Rangers care au dat un randament bun în acest sezon.

Ar trebui să fie seara lui Ștefănescu

Adus cu mari speranțe în această toamnă de la Sepsi, Marius Ștefănescu nu a confirmat până acum așteptările. „Se ascunde de minge”, a motivat patronul trecerea lui pe banca de rezerve. Pe postul lui a dat randament mai bun Băluță, însă diseară are șansa reabilitării în ochii lui Gigi Becali. Va face pereche în atac cu Bîrligea, cu care, în puținele momente în care au jucat împreună, a arătat o bună colaborare. De asemenea este de urmărit Ngezana la primul meci după accidentarea pe care a suferit-o la naționala Africii de Sud.

Calendar aglomerat până la sfârșitul anului

Până la pauza cauzată de meciurile echipei naționale, FCSB are de disputat 5 meciuri, azi cu Rangers, pe 27 octombrie cu Rapid, în campionat, pe 30 octombrie cu Dinamo, în Cupa României, pe 3 noiembrie cu Universitatea Craiova, în campionat și pe 7 noiembrie, acasă, cu Midtjylland, în Europa League. Deci două săptămâni numai cu meciuri grele, în care Gigi Becali va folosi prima echipă doar cu Rapid, Craiova și Midtjylland, iar „rezervele” - diseară cu Rangers și cu Dinamo, în Cupă. După meciul de azi, FCSB mai are de jucat Europa League cu Olympiakos Pireu pe 28 noiembrie, acasă, și pe 12 decembrie, în deplasare, la Hoffenheim, iar în campionat - cu U Cluj, Oțelul și Farul.

Suporterii așteaptă ca Marius Ștefănescu să facă, în sfârșit, un meci mare la FCSB

Soarta lui Philippe Clement depinde de meciul cu FCSB. În precedentul meci din UEL, Rangers a pierdut acasă cu Lyon, scor 1-4

