Federer îl consideră pe Nadal cel mai dificil rival al său

Federer, în vârstă de 41 de ani, va juca pentru ultima oară în competiție la Laver Cup, săptămâna aceasta, și se va retrage în echipa Europei, alături de Nadal, Djokovic și britanicul Andy Murray - cei mai aprigi trei rivali ai săi în cei 24 de ani de carieră.

Nadal l-a învins pe Federer în șase finale de Grand Slam, inclusiv în patru ediții ale Openului francez, iar Djokovic l-a învins în patru finale, inclusiv la Wimbledon în 2019, când Federer a avut mingi de meci.

Murray i-a refuzat lui Federer și aurul olimpic la simplu, învingându-l în finala din 2012.

În ciuda faptului că aceste rivalități au oferit momente dificile, Federer spune că a fost norocos să le fi trăit în timpul unei epoci de aur fără precedent pentru tenisul masculin.

„Nu mi-am dorit niciodată cu adevărat aceste rivalități, știți. Mi-aș fi dorit să fi plecat și să fi câștigat totul pentru totdeauna", a declarat Federer pentru Reuters, la O2 Arena din Londra, care găzduiește evenimentul pe echipe între Europa și restul lumii.

„Dar acum, privind în urmă, nu aș putea fi mai fericit că am avut aceste meciuri incredibile cu Andy. Au fost dure, am avut meciuri brutale, am avut și momente aprinse, iar apoi suntem astăzi foarte cool unul cu celălalt.

La fel și cu Novak, meciuri grozave, s-au întâmplat multe, dar din nou suntem în aceeași echipă, super fericiți să ne gândim că suntem împreună aici. Rafa, bineînțeles, același lucru. Sunt foarte norocos să fac parte din acest grup. Și apoi a mai fost și Stan Wawrinka, știți și Del Po și alții la început."

Întrebat care a fost cel mai dificil rival al său, Federer l-a ales pe Nadal.

"Doar cu spinul său stângaci și prostesc la reverul meu a fost o provocare pentru mine, ca să nu spun mai mult", a spus Federer.

În timp ce dezbaterea cu privire la cel mai mare jucător masculin din toate timpurile va continua mult timp după ce Federer își va agăța rachetele în cui, în ceea ce privește eleganța loviturilor sale și mișcările sale de balet, mulți îl consideră pe elvețian ca fiind fără egal.

Totuși, întrebat ce îl face cel mai mândru, Federer a ales longevitatea și consecvența sa.

„Am fost faimos pentru că am fost destul de inconstant la începutul carierei mele", a spus Federer, care a ajuns cel puțin în semifinalele a 23 de turnee consecutive de Grand Slam între 2004 și 2010 și a petrecut un număr record de 237 de săptămâni consecutive ca număr unu mondial.

"Faimos pentru că nu am fost atât de consecvent, așa că a deveni unul dintre cei mai consecvenți jucători din toate timpurile este un adevărat șoc pentru mine.

Privind în urmă, acest lucru are o semnificație specială pentru mine, pentru că întotdeauna m-am uitat la Michael Schumacher, Tiger Woods, la toți ceilalți tipi care au rămas atât de mult timp în vârf încât nu înțelegeam cum au reușit. Următorul lucru e că fac parte din acel grup și e un sentiment minunat.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștig încă cinci slamuri după ce am doborât recordul de 14 al lui Pete Sampras. Pentru mine a fost incredibil. Apoi am ajuns la peste 100 de titluri.

„Nu am nevoie de toate recordurile pentru a fi fericit, vă spun asta."

Întrebat dacă înfrângerile încă mai dor, Federer a spus că amintirile victoriilor sunt mai puternice.

„Mă bucur că nu am flashback-uri în momentele dificile din cariera mea. Văd mai mult fericirea, eu cu un trofeu, eu câștigând, și sunt fericit că creierul meu îmi permite să gândesc în acest fel", a spus el.

