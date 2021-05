Finala Cupei României - cu spectatori. Finala campionatului - fără spectatori

Federația Română de Fotbal a anunțat că la finala Cupei României, programată pe 22 mai, competiție a cărei organizatoare este, pe stadionul din Ploiești vor intra spectatori până la umplerea a jumătate din capacitatea arenei, aproximativ 8.000 de spectatori. După exact patru zile, pe 26 mai, are loc și finala campionatului, meciul CFR-FCSB, la Cluj, tot cu trofeul pe masă. Acesta, însă, se va desfășura fără spectatori în tribune! Liga 1 este în organizarea Ligii Profesioniste. Am întrebat ambele foruri cum s-a ajuns ca la un meci să poată intra spectatori, iar la celălalt, la fel de important, să nu fie permis accesul fanilor. Nu am primit niciun răspuns oficial, însă, pe surse ni s-a zis că Federația, care este implicată și în organizarea meciurilor de la EURO, trebuia să facă un antrenament organizatoric cu public sub supravegherea unor oficiali UEFA și au făcut demersuri pentru această „probă oficială”. În ceea ce privește șefii Ligii Profesioniste, acestora nici nu le-a trecut prin cap să facă vreun demers în meciul de la Cluj, unde se va decerna trofeul de campion, să fie admiși spectatori.

Federația Română de Fotbal trebuia să facă celor de la UEFA dovada că la EURO nu vor fi probleme de organizare, de acces al publicului, de evacuare în cazuri excepționale. Chiar dacă meciul nu este în București, ci la Ploiești, nu este o problemă. Ne interesează fluxul organizatoric și procedurile. Liga Profesionistă putea face demersurile pe care le-am făcut și noi. De ce n-au făcut? Întrebați-i pe cei de la Ligă.

Surse din FRF

Ce face FRF este doar un exercițiu de imagine în fața celor de la UEFA. Foarte bine că la finala Cupei vor fi spectatori, însă dacă voiau să fie un exercițiu elocvent îl puteau organiza pe Arena Națională, că acolo se vor juca meciurile de la EURO. Cei de la UEFA ar fi lăsat să se dispute un meci pe Arena Națională, nu se strica gazonul de la un singur meci. În ceea ce privește meciul de la Cluj, sunt șanse foarte mici să se admită și spectatori.

Surse din LPF