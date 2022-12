Cluburile Petrolul și Rapid, sancționate după incidentele din meciul în Superligă

În decizia comunicată de Comisia de Disciplină a FRF se precizează: „FC Rapid 1923 vs. ACS Petrolul 52 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 22.500 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 22.500 lei.”

Sancțiunile vin după ce miercuri seara, la partida disputată între cele două echipe, în cadrul etapei cu numărul 20 din Superliga la fotbal masculin, au avut loc altercații între suporterii celor două echipe.

Partida, încheiată cu scorul de 3-1 (1-0) pentru gazde, a avut în tribune aproximativ 6.000 de spectatori.

Un comunicat al Jandarmerie București a precizat că în pauza partidei un suporter al gazdelor a vrut să sustragă un banner al susținătorilor echipei ploieștene, gest care a dus la producerea unei altercații în Peluza Sud, fiind necesară intervenția forțelor de ordine, după ce membrii ai galerie oaspeților au aruncat cu materiale pirothenice.

Jandarmeria a anunțat, la rândul ei, că autorii au fost identificați și vor fi sancționați conform prevederilor legale în vigoare.

(sursa: Mediafax)