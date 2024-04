Cupa României la fotbal feminin - Rezultatele etapei a doua din faza grupelor

FK Csikszereda pare să-și fi regăsit ritmul în Cupa României, fiind singura echipă din Grupa A cu 6 puncte acumulate din 6 puse în joc până acum. De cealaltă parte, în Grupa B, atât CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, cât și CSM Alexandria au câte 6 puncte, motiv pentru care semifinalista se va decide în meciul direct dintre cele două formații din ultima etapă a fazei grupelor.

În Grupa C, unde regăsim reprezentantele eșaloanelor 2 și 3 din fotbalul feminin, pare că ACS Vasas Femina este o candidată serioasă pentru calificarea în semifinale, însă o imagine mai clară a acestei grupe se va forma după disputarea celuilalt meci din etapa a doua, dintre Universitatea Craiova și FC Rapid 1923.

Ultimele partide din grupe, care vor decide și semifinalistele ediției 2023/2024 a Cupei României sunt programate miercuri, 8 mai 2024.

Rezultatele obținute în jocurile din grupe (etapa 2):

GRUPA A

FC Universitatea Cluj – Politehnica TM 0-1

Au marcat: Shaira Pera

FK Csikszereda – Banat Girls 6-0

Au marcat: Eszter Balázs, Rita Mitri, Andrea Herczeg, Androniki Michalopoulou, Boglárka Fülöp

GRUPA B

CS Gloria 2018 BN – Farul Constanța 8-0

Au marcat: Mirabela Ristache (2), Rania Kara-Jouli (2), Giorgiana Vasile, Paula Agu, Bianca Ienovan, Cristina Cerescu

CSM Alexandria – ACS Târgu Mureș 5-0

Au marcat: Iustina Rezeanu, Mihaela Radu, Daniela Preda (3)

GRUPA C

ACS Vasas Femina – CS United Bihor 10-0

Au marcat: Lilla Torok (3), Melania Mezossy (2), Adriana Farcas (OG), Anita Horvath, Timea Krall, Anita Boroș, Laura Solyom

28 aprilie 2024

Universitatea Craiova – FC Rapid 1923

Clasamentele grupelor după disputarea primelor două etape din grupe

GRUPA A M V E Î G P

FK CSIKSZEREDA 2 2 0 0 8-0 6

UNIVERSITATEA CLUJ 2 1 0 1 3-2 3

POLITEHNICA TM 2 1 0 1 1-2 3

BANAT GIRLS 2 0 0 2 1-9 0

GRUPA B M V E Î G P

CS GLORIA 2018 BN 2 2 0 0 14-2 6

CSM ALEXANDRIA 2 2 0 0 7-1 6

FARUL CONSTANȚA 2 0 0 2 1-10 0

ACS TÂRGU MUREȘ 2 0 0 2 2-11 0

GRUPA C M V E Î G P

VASAS FEMINA FC 2 2 0 0 14-2 6

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 1 0 0 4-0 3

FC RAPID 1923 1 0 0 1 2-4 0

CS UNITED BIHOR 2 0 0 2 0-14 0

Meciurile se vor disputa în sistemul ”fiecare cu fiecare” într-o singură manșă, pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul precedent. Se califică mai departe în semifinale primele două clasate în Grupa A + locurile 1 din grupele B și C.

Semifinale: Cele patru echipe calificate se întâlnesc într-o manșă eliminatorie. Meciurile se vor disputa pe 15 mai 2024 după cum urmează:

Locul 1 Grupa A vs Locul 1 Grupa C

Locul 2 Grupa A vs Locul 1 Grupa B

Meciul se va disputa pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul precedent.

