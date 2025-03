Ponta: O excludere din PSD mă întristează. Eu am făcut cinste și am muncit pentru social-democrații din România

'În ceea ce privește interdicția de a mai candida a domnului Georgescu, știți cum, pe drumul pe care el se duce eu mă întorc. (...) Oricât îl critic eu pe domnul Georgescu, atât timp cât nu are o hotărâre definitivă de condamnare și de interdicție a drepturilor sale de a candida, acesta nu poate fi oprit de la a candida', a declarat Șoșoacă, la Palatul Parlamentului.



Ea a precizat că va merge joi la Biroul Electoral Central pentru a-și depune dosarul de candidatură.



'Mai mult decât atât, presupun că o să aveți o întrebare dacă pe mine mâine ar trebui să mă interzică. Din punct de vedere legal, după ce am analizat toată situația cu juriștii noștri, ei nu mai au voie să mă interzică, pentru că nu poți să interzici de două ori același candidat pentru aceleași motive, nu poți să fii judecat de două ori pentru aceeași faptă. Atenție! Deci CCR-ul și BEC nu mai au dreptul să îmi anuleze candidatura pe motivul Hotărârii numărul 2 din 5 octombrie 2024. Este un principiu de drept care funcționează la nivel internațional, nu poți fi judecat și condamnat de două ori pentru aceeași faptă', a explicat lidera S.O.S. România.



Diana Șoșoacă a spus că, în cazul în care îi va fi respinsă candidatura, va face 'tot ceea ce înseamnă acțiuni legale', dar în niciun caz protest parlamentar.



'Avem atâția juriști aici excepționali. Vom ataca așa cum am atacat și cu hotărârea cealaltă, vom face acțiuni internaționale, atât politice, cât și legislative, vom sesiza, evident, toate forurile internaționale care sunt îndrituite și au obligația să intervină', a menționat ea.

AGERPRES