Dan Petrescu: Când CFR Cluj mă cheamă e greu să refuz

"Au fost probleme în acest sezon, dar acum CFR este într-o poziţie bună. Şi depinde numai de ea. Deci dacă rezultatele vor fi bune în ultimele trei meciuri atunci echipa va fi în Europa, pentru că ăsta e obiectivul. Trebuie să mi-l asum, pentru că am venit acum. Şi e clar că dacă îl atingem e meritul tuturor antrenorilor care au fost aici. Recunosc, aş fi avut nevoie de o pauză, dar când CFR Cluj mă cheamă e greu să refuz. Mă simt ca acasă aici, mă motivează totul, îmi place oraşul, îmi place echipa, îmi plac fanii. Toată lumea s-a bucurat că m-am întors, acum sper să facem rezultate. Nu am venit să fiu judecat pentru ce am făcut aici, vreau să fiu judecat pentru ce fac de acum încolo", a spus Petrescu.





Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte formaţia FC Rapid , duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Superligii.