Dinamo-FCSB, 0-6 în câteva zile

Declarativ, toate echipele din primul eșalon „trag” și la Cupă. „Este cel mai scurt drum spre cupele europene”, spun toți la începutul sezonului. Faptic însă, majoritatea trec meciurile din Cupa României la „și alte meciuri”. Nu a convins nici exemplul Corvinului, nici banii care vin de la FRF pentru fiecare punct. Majoritatea echipelor cu pretenții folosesc echipele secunde, cu multe rezerve. Echipele mici însă, așa cum a fost cazul Corvinului anul trecut, iau în serios oportunitatea acestui nou format de desfășurare a Cupei, în care ai trei meciuri televizate. Dintr-odată ai vizibilitate la nivel național și asta contează pentru un club mic.

Tradițional, Cupa a fost numită „competiția surprizelor”, însă nu pentru că echipele mari desconsiderau Cupa, și pentru că echipele mici jucau cu multă ambiție când întâlneau o echipă din prima divizie. Acum, cum este cazul Unirii Alba Iulia sau Agricolei Borcea, ambele echipe din Liga 3, au oportunitatea să joace cu Sepsi, Petrolul sau FCSB. În prima etapă din faza grupelor Cupei, s-a respectat tradiția surprizelor. Cea mai mare este cea a Unirii Alba Iulia, care a învins pe favorita grupei D, Sepsi, echipă care în ultimii ani devenise o specialistă a Cupei României. Însă ambiția Unirii a cântărit mai mult și ar putea trece în sferturi. Mai are două meciuri de disputat, în care, pe hârtie, are adversari sub nivelul lui Sepsi, o echipă din Liga 2, Csikszereda, și una din Liga 3, CS Râmnicu Vâlcea. Un program interesant, care ar ar mai stabili o premieră, o echipă din Liga 3 în sferturile de finală a competiției.

Scaunul lui Dan Petrescu este tot mai șubred

La CFR Cluj criza se adâncește. Și în campionat, și în Cupă. Mai mult, un lucru rar în Gruia, suporterii au cerut demisia lui Dan Petrescu. „Gata, s-a dus vraja lui. A pierdut vestiarul, jucătorii nu-l mai ascultă, este un haos total la club”, reclamă fanii. Au apărut acte de indisciplină și chiar revolte ale jucătorilor, lucruri de neconceput până acum la CFR. „Când s-a mai întâmplat la CFR ca un jucător să facă crize de nervi la o schimbare, și să-l persifleze pe antrenor? Ce au făcut Louis Munteanu și Deac când au fost scoși de pe teren nu s-au mai întâmplat niciodată. Probabil tensiunea este din cauza ratării cupelor europene. Asta a produs o gaură de câteva milioane bune de euro. Clubul este oricum înglodat în datorii. Varga spera să mai acopere din cele minus 28 de milioane de euro. A vândut niște jucători cu salarii mari, însă l-a cumpărat pe Louis Munteanu cu mulți bani și care are un salariu cât toți ceilalți la un loc. Am auzit că datoriile la zi ale CFR-ului sunt de circa 20 de milioane de euro, însă vor crește din nou fără cupe europene”, au mai spus fanii.

Nici jocul nu mai este ce-a fost. CFR are doar victorii chinuite în campionat, cu Poli Iași, Botoșani, Slobozia și Dinamo, iar în cupă a făcut doar un egal norocos cu FC Argeș, echipă care se chinuie amarnic să reziste pe la mijlocul clasamentului Ligii 2. În asemenea condiții, obiectivul principal, titlul de campioană, este tot mai departe și tot mai improbabil cu Dan Petrescu pe bancă. „Bursucul” nu mai este același din anii trecuți. E moale, parcă deconectat de la realitate. Nu mai sperie pe nimeni. A devenit un antrenor comun, epuizat, plictisit. Are însă un contract-beton cu clubul și Varga nu-și permite să plătească acum clauza. Dar o va face la un moment dat, pentru că actuala situație produce daune tot mai mari”, cred suporterii, care în ultima vreme vin în număr tot mai mic la stadion.

„Să fim realiști. Deocamdată nu ne putem pune cu FCSB”

Startul promițător de sezon de la Dinamo i-a făcut pe fanii „câinilor” să creadă că perioada de umilințe din partea rivalilor de la FCSB se va încheia. Mai ales că echipa lui Gigi Becali a început ezitant sezonul, fiind mai preocupată de campania europeană. Mai mult, înaintea celor două meciuri Dinamo-FCSB, majoritatea microbiștilor o vedea pe Dinamo favorită. Existau și argumente: Politic și Abdallah au revenit după accidentări, iar vedeta Cîrjan arăta o formă excelentă. De partea cealaltă, FCSB părea înaintea celor două meciuri vlăguită după meciurile din 3 în 3 zile. Totuși, FCSB a făcut instrucție cu Dinamo în ambele meciuri, un 6-0 la general care scutește orice comentarii. Mai mult, în Cupă, obiectivul sezonului pentru Dinamo, „câinii” au folosit cea mai bună echipă, în timp ce FCSB a jucat cu multe rezerve. Rezultatul, un 4-0 „sângeros”. Concluzia a tras-o Florin Prunea: „Să fim realiști. Deocamdată nu ne putem pune cu FCSB. Am zis noi că îi facem praf cu Cîrjan și Politic, dar noi cu primul «11», ei cu rezervele, ne-au făcut ei praf. Ei cumpără jucători pe milioane, noi facem echipă cu jucători aduși gratis. Trebuie să recunoaștem că Zeliko Kopic a scos maximum din lotul pe care-l are la dispoziție. Un lot cu care te bați cu Petrolul, cu Iașiul, cu UTA, cu Slobozia, cu Buzăul... Mai ai noroc și prinzi Craiova într-o zi slabă și îi bați în 9 oameni. Îi mai prizi pe Farul care este lipsit de inspirație în acest moment. Dar când dai peste un FCSB în chef de joc... iei patru. Și încă ceva. Ce rezerve au ei și ce rezerve sunt la Dinamo. La Dinamo trebuie aduși jucători de valoare. Nu mai sunt probleme cu banii. Salariile sunt bune și plătite la zi. Dar lotul atâta poate. Într-adevăr, echipa pasează frumos, construiește bine. Se vede mâna unui antrenor organizat. Dar fără câteva achiziții de valoare...”.

De partea cealaltă, FCSB are obiectiv secundar Cupa României. Patronul a vrut să odihnească în meciul din Cupă toți titularii care au jucat în campionat cu Rapid. Aceștia au insistat să joace cu Dinamo. Insistență care s-a soldat cu accidentarea destul de gravă a lui Olaru. Însă golurile au fost înscrise fără Olarul pe teren.

Următoarea etapă a Cupei României va avea loc pe 4 decembrie. FCSB va face deplasarea la Avicola Borcea, echipă din Liga 3. Interesant este că la Borcea joacă Alexandru Iordănescu, fratele mai mic al fostului selecționer Edi Iordănescu, împrumutat de la echipa Clubului Sportiv Dinamo, în timp ce Dinamo va juca cu Metalul Buzău, echipă din Liga 2. În ultima etapă a grupelor, pe 18 decembrie, FCSB are meci cu Universitatea Craiova, iar Dinamo - cu Petrolul.

Ștefănescu și Băluță au fost artizanii victoriei cu Dinamo și au fost, în sfârșit, lăudați de patron