Dinamo, la 0,01% șanse de salvare

Situația de la Dinamo se înrăutățește pe zi ce trece și dezastrul pare inevitabil. Suporterii dau în clocot și doresc cu orice preț plecarea spaniolilor, pe care-i consideră „țepari”, „hoți”, „mincinoși”, „faliți”. Însă plecarea „investitorilor spanioli” nu va rezolva câtuși de puțin problemele financiare.

Bani aruncați pe Apa Sâmbetei

Cele trei luni de experiment spaniol, pe Dinamo o va costa cât bugetul pe doi ani. Numai datoriile acumulate doar în această toamnă au ajuns deja la două milioane de euro. „Cine-i nebun să acopere și această gaură făcută în ultima vreme atât timp cât nu au fost acoperite nici găurile vechi? Și mai sunt și banii pe care trebuie să-i primească Ionuț Negoiță. Plus salariile la zi, plus alte cheltuieli. Din păcate, nu mai există ieșire din situația aceasta. Dinamo nu mai are nicio șansă să se redreseze”, ne-a declarat o sursă din club.

Plecarea în masă a jucătorilor străini și a lui Contra, cu reclamații depuse la FIFA, va crește datoria imediată a clubului. Forul mondial soluționează litigiile în proporție de 99,99% în favoarea jucătorilor și antrenorilor și obligă cluburile să achite salariile pentru tot restul contractelor. Numai pentru Borja Valle și Cosmin Contra, Dinamo va trebui să achite 840.000, respectiv 450.000 de euro. Acestor sume li se adaugă achitarea contractelor și pentru ceilalți 7 străini, un alt milion de euro. Astfel, eventuala mărire de capital promisă de Cortacero s-ar duce pe Apa Sâmbetei, numai pe achitarea datoriilor și nu va mai rămâne nimic pentru o eventuală dezvoltare, pentru achiziții și salariile celor care rămân la echipă.