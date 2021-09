Dinamo, lovitură pe piața transferurilor. Cine va juca în “Ștefan cel Mare”

Hepta Dinamo Dinamo

Dinamo a finalizat un transfer important, desi clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare are problemele financiare.

Este vorba despre un internațional portughez format la Academia clubului FC Porto. El are în palmares patru trofee: Cupa Portugaliei cu Braga (2016) și cu Sporting Lisabona (2019), precum și Cupa Ligii cu Sporting Lisabona (2018, 2019). In plus, portughezul a jucat pentru toate loturile naționale ale țării sale, de la U16 la U23.