Tunsoarea verii 2025. „Peekaboo hair” a devenit virală pe TikTok

Continuă trendul culorilor naturale, iar printre acestea iese în evidență „peekaboo hair”, tehica ce a devenit virală pe TikTok. Aceasta aduce personalitate și u element surpriză.

Cum se realizează „peekaboo hair”

„Peekaboo hair” reprezintă un stil de vopsit, similar cu tehnica ombre sau balayage. Acesta presupune două nuanțe, una de culoare intensă sau pastel aplicată sub stratul superior al părului, într-o culoare mai naturală. Pot fi folosite tonuri contrastante.

Experții de la Jovsky Studio au realizat o transformare totală pentru Eliza. Tânăra a trecut printr-un intreg proces de la tuns și vopsit la machiaj profesionist pentru a-i sublinia trăsăturile naturale.

„Am optat pentru un machiaj natural, cu un ușor efect de lifting, în colțul exterior al ochiului”, a explicat make-up artistul.

Ea a avut parte de ajutor specializat, oferit de echipa Jovsky Studio. „Eliza poartă astăzi o rochie-tricou, dat am ales astăzi să îi accentuez talia, cu ajutorul unui corset în două nuanțe, la care am venit în completare cu o pereche de sandale cu mai multe catarame”, a declarat Anamaria Prelipcean, fashion stylist în cadrul echpei.

Eliza s-a lăsat pe mâna specialiștilor și nu a refuzat o schimbare totală de look. Aceasta a acceptat să își modifice atât tunsoarea și culoarea părului.

„Astăzi, împreună cu Eliza, am decis să facem o schimbare. Am mers pe varianta de a face pe dedesubt o culoare foarte radiantă, scoțându-i în evidență trăsăturile feminine. Pe deasupra am ales să folosim o culoare naturală, pentru că este în trend. Și tot în trend este și acest breton. De tuns, am ales să tundem în linie dreaptă pentru a forma o greutate. Iar aceasta este Eliza și este mulțumită de tot”, a spus Anamaria Prelipcean, potrivit a1.ro.